Rüdiger: "Nunca he escuchado nada malo sobre el Real Madrid"

El defensa alemán Antonio Rüdiger, nuevo fichaje del Real Madrid, admite que "nunca" ha escuchado "nada malo" del club madridista, cuya "verdadera cara" se puede ver sobre todo cuando disputa su competición fetiche, la Liga de Campeones.

"No he hablado demasiado con Kroos sobre el Real Madrid, he hablado más con Mateo Kovacic y me ha dicho muchas cosas porque habla mucho con Modric. Me dijo: 'Vete allí y disfruta mucho, es un gran paso para ti'. Nunca he escuchado nada malo sobre el Real Madrid", afirmó.

Además, reiteró "el papel clave" de Carlo Ancelotti en su llegada. "Después de hablar con él tuve claro que quería venir al Real Madrid, pero, en general, todo lo que significa el Real Madrid habla por sí solo", admitió. "Para mí es un gran honor trabajar con Carlo Ancelotti. Estoy convencido de que todavía puedo aprender mucho más de él y espero que me ayude a ganar otra Champions más", añadió sobre el técnico italiano.

El internacional continúa como si estuviera "soñando" por su fichaje y se mostró ilusionado ante los retos que le esperan. "Creo que todos lo saben y se puede ver detrás de mí. Siempre he dicho que la Liga de Campeones es la competición del Real Madrid porque allí puedes ver su verdadera cara", subrayó.

A la hora de definirse, dejó claro que es "un jugador con carácter". "Pero del resto lo mejor es que lo digan los demás y no hablar mucho de uno mismo. Creo que es difícil mejorar tu velocidad, pero tengo suerte porque es algo que poseo gracias a mi genética y eso me alegra muchísimo", advirtió.

"En el campo soy una persona enfocada exclusivamente en el trabajo, pero fuera de él soy gracioso y me gusta reír y que la gente lo pase bien, aunque sobre todo soy capaz de reírme de mí mismo", prosiguió, solicitando que la gente le llame "'Rudi'" ya que no le gusta Antonio y Toni ya está reservado para Kroos.

Sobre sus compañeros en la zaga, recalcó que son "jugadores que acaban de ganar la Champions", entre ellos un Nacho que "ya la ha ganado cinco veces". "Hablamos de una muy buena combinación de experiencia y, por ejemplo, Militao que es un poco más joven, pero también reconocido internacionalmente y con muchos partidos. Estoy deseando empezar", sentenció.