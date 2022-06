Tebas: "No se pueden amparar bajo el logo de la RFEF defensas personales"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha vuelto a criticar la presunta corrupción de algunos miembros de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Lo ha hecho en el Congreso Nacional de Peñas que organiza la asociación Aficiones Unidas en la ciudad de Almería.

"No se pueden amparar bajo el logo de la RFEF las defensas personales, yo no lo hago nunca con LaLiga" ha destacado el máximo mandatario de LaLiga. Tebas también ha señalado que son los dirigentes y no la institución los que están corrompidos: "Yo soy el mayor defensa de la RFEF como institución. Hay corrupción entre los dirigentes pero no en la institución.

El viernes, la RFEF cargó contra Javier Tebas y pidió respeto y responsabilidad por parte del directivo para no dañar todavía más la imagen del fútbol español.

"La gente entiende mal el respeto. Hay que saber si grabar a ministros o a secretarios de Estado es respeto o no, si guardar 'whatsapps' del presidente del Gobierno es tener respeto o no, si grabar al presidente de LaLiga a través de su vicesecretario general es respeto o no, si poner un detective al presidente del sindicato de futbolistas porque no me gusta es respeto o no, si no dar explicaciones a un juzgado de 260 millones de euros que ha puesto LaLiga es respeto o no, si hacer una Supercopa, repartirse los 'palos' con 'Geri' y esconder una comisión de cuatro millones es respeto o no", dijo Tebas.

A la pregunta de si cree que Luis Rubiales debe dimitir, Tebas fue tajante: "Sí, sin duda, llevan prácticamente dos meses haciendo un daño irreparable al fútbol". La guerra entre LaLiga y la RFEF no da tregua ni en verano.