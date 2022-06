El escenario más real para el futuro de Marco Asensio

Es un verano clave para el futuro de varios futbolistas del Real Madrid que podrían salir del conjunto blanco. En esta lista, el jugador con más valor de la plantilla es el de Marco Asensio cuyo contrato finaliza en junio de 2023. Hace casi un mes informamos en Libertad Digital que el Real Madrid se planteaba dos opciones, que Asensio aceptara una renovación con un sueldo similar al actual o la venta del atacante español. Ahora el club se mueve más en el escenario de una hipotética venta y la dirección deportiva trabaja en esta dirección. La intención del Real Madrid es hacer caja y si así se produjera, intentar el fichaje de Serge Gnabry. El futbolista del Bayern de Munich es el que más gusta, pero no el único.

El agente de Marco Asensio es Jorge Mendes, quien no necesita ninguna presentación. El portugués, especialista en encontrar ofertas en el mercado, está buscando opciones para el delantero y si hay una buena propuesta económica para el Real Madrid, el club tiene pensado aceptar. Todos los indicios hacen indicar que así será. Explicamos el por qué. El Real Madrid todavía no ha envidado una oferta de renovación concreta a Jorge Mendes y Marco Asensio y es bastante probable que no se produzca dicho movimiento por parte del club. Es una maniobra de presión para que el agente traiga ofertas. Asensio es consciente, por lo tanto, que no es un hombre clave en el futuro del Real Madrid. No hay oferta, a doce meses de que termine su contrato, y si el club se decidiera a dar el paso, la oferta económica rondaría los términos económicos actuales. ¿Va a aceptar Asensio continuar cobrando lo mismo? Complicado ya que hay clubes en Inglaterra e Italia que están dispuestos a ofrecerle más dinero y un rol deportivo importante.

La prima pagina della #Gazzetta di oggi: 📣 ASENSIO, UN REGALO PER MALDINI Tutte le #notizie 👉 https://t.co/lRccgZpsxe pic.twitter.com/11fjhrqSyz — La Gazzetta dello Sport (@Gazzetta_it) June 26, 2022

En los últimos días se ha planteado en la prensa dos alternativas que, según la información de Libertad Digital, no se van a cumplir. La primera, negada tajantemente por el entorno del futbolista, que Asensio se mostraría en rebeldía a su vuelta de vacaciones. La segunda, que podría intentar aguantar una temporada más, finalizar su contrato e irse libre del Real Madrid. Este escenario sería respetado, pero no es el deseado por el club. Es complicado que se produzca de todas formas porque hay un factor clave en esta ecuación y es el Mundial de Qatar. Asensio quiere disputarlo con España y tendrá más opciones si se marcha este verano y no espera al que viene.

Marco Asensio viene de lograr su mejor marca goleadora en toda su carrera pese a que nunca gozó de la titularidad en el Real Madrid y tiene 26 años. Está en un momento idóneo para buscar un contrato al alza y no a la baja. Parece que solo es cuestión de tiempo, de que Jorge Mendes presente una oferta al Real Madrid y sea traspasado tras siete temporadas en el conjunto blanco donde ha logrado 14 títulos.

