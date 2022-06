¿Qué ocurre con la eterna salida de Mariano del Real Madrid?

Mariano sigue siendo jugador del Real Madrid y eso es bastante sorprendente ya que en los últimos años apenas ha jugado con la camiseta del conjunto blanco. Ni con Zidane ni con Carlo Ancelotti. Once partidos jugó la temporada pasada, 22 hace dos años y solo siete si nos retrotraemos tres años atrás. Esa es una cifra que para otro jugador habría significado su salida más pronto que tarde, pero no para él.

Este verano, de nuevo, se vuelve a hablar de la posible salida del ex del Lyon. De hecho su propio agente ha hablado de esta posibilidad en Bernabéu Digital: "La intención del jugador es salir, como en los últimos tres años, siempre y cuando halla una opción que le satisfaga. Y en esa situación estamos, en intentar buscar un equipo que le guste".

David Aranda, su agente, explicó lo que valora Mariano para encontrar equipo: "Él valora muchos aspectos, a veces influyen más unos y a veces más otros. De momento, él tiene su contrato y cuando entienda que se tiene que ir y venga un equipo mejor se irá, y si no pues no se irá. Encontrar una salida al gusto del jugador muchas veces no es fácil, y se quedará si no encuentra una salida porque aún tiene contrato".

En estas últimas declaraciones del agente de Mariano es donde se haya el principal problema en esta salida. Aranda habla de que "él tiene su contrato y cuando entienda que se tiene que ir y venga un equipo mejor se irá, y si no pues no se irá". En primer lugar parece complicado, por no decir imposible, que Mariano encuentre un club mejor que el vigente campeón de Europa y por otro lado está otra frase más de Aranda: "Encontrar una salida al gusto del jugador muchas veces no es fácil, y se quedará si no encuentra una salida porque aún tiene contrato".

Todo lo dicho anteriormente hace indicar que Mariano no tiene ninguna prisa por irse del Real Madrid. No lo ha establecido como prioridad. "Si se tiene que quedar se quedará", dice su agente. Suena muy raro que un jugador que apenas juega no esté obsesionado con irse. Como se suele decir en fútbol, ser jugador del Real Madrid es, para muchos futbolistas, muy cómodo.