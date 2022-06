El Barça despide a Barjuan en el B y Márquez será su sustituto

El Barcelona ha anunciado esta tarde mediante un comunicado oficial que Sergi Barjuan deja de ser entrenador del filial. El técnico catalán había sido muy cuestionado por sus últimos meses al cargo del equipo.

Barjuan se hizo cargo del banquillo del Barça B el pasado verano terminando la temporada 9º en el grupo 2 de la Primera RFEF. El filial barcelonista venía de haber jugado dos playoffs de ascenso a Segunda División bajo el mando de García Pimienta.

El ya ex entrenador del B, será reubicado en el organigrama del club y seguirá desarrollando funciones en la entidad.

❗ ÚLTIMA HORA Sergi Barjuan deja de ser entrenador del Barça B 🔗 Todos los detalles: https://t.co/0T8rgoHNSW pic.twitter.com/UTH4vhCN9P — FC Barcelona B (@FCBarcelonaB) June 28, 2022

Su sustituto no ha sido todavía anunciado de manera oficial pero todo apunta a que el mexicano Rafa Márquez será el nuevo entrenador del Barça B. El ex jugador azulgrana tiene una muy buena relación con Joan Laporta y ya fue objeto de deseo por parte del presidente el verano pasado pero Márquez no estaba disponible.

De esta manera, Rafa Márquez se convertirá en el nuevo entrenador del Barça Atlètic, que vuelve a cambiar de denominación a partir de la temporada que viene.