El nuevo equipo turco de Jesé anuncia su fichaje con un surrealista vídeo

La vida y la carrera de Jesé Rodríguez, conocido también en el mundo de la música como Jey M, sigue dando muchas vueltas de tuerca que nadie espera. Después de estabilizar su rumbo futbolístico jugando en el equipo de su tierra, Las Palmas, Jesé ha decidido cambiar de equipo y el destino, monetario sobre todo, le ha llevado a Turquía.

Así presentaba el MKE Ankaragücü a Jesé a través de un curioso vídeo musical y muy cañí:

Mientras tanto en Las Palmas, el presidente amarillo reconoció hace unos días que Jesé era un jugador complicado y más después de no conseguir el ascenso y criticar la labor del entrenador. "Me lo ha puesto muy difícil. Es un chico al que aprecio muchísimo, al que valoro porque creo que ha sido un jugador que nos ha dado mucho. Pero creo que él, desgraciadamente, no estuvo afortunado después del último partido", comentó Miguel Ángel Ramírez.

Jesé se marcha a un equipo recién ascendido a la Superliga de Turquía, que ha puesto mucho dinero sobre la mesa para convencer al ex del Real Madrid. Respecto al equipo blanco, es curioso que en el vídeo de presentación de su nuevo fichaje, el MKE Ankaragücü solo ponga imágenes del equipo madridista.