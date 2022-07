La explicación de por qué el Real Madrid regala a Jovic a la Fiorentina

El Real Madrid está cerca de cerrar la salida de Luka Jovic a la Fiorentina. Se marchará gratis, pero no en calidad de cedido. Se trata de un traspaso a coste cero. ¿Por qué hace esto el Real Madrid? ¿Por qué regala a un futbolista en el que pagó 60 millones de euros hace dos temporadas? La clave en esta operación está en que el conjunto blanco admite que el fichaje de Jovic ha sido un fracaso y llegados a este punto se buscaba un mal menor.

Carlo Ancelotti no contaba con Jovic y el delantero buscaba una salida del Real Madrid. Llegados a este punto, según fuentes de la operación, ningún club en Europa estaba dispuesto a pagar un traspaso por él y asumir la ficha del jugador (5 millones por temporada) y solo la Fiorentina ofrecía una salida que permitía al Real Madrid ahorrarse parte de las perdidas que ya asumen y quizá, lograr una plusvalía en el futuro si a Jovic le va bien en el equipo italiano.

Jovic tiene contrato con el Real Madrid hasta 2025. Costó 60 millones tras firmar por 6 temporadas. El coste de amortización, por lo tanto, son 10 millones por año. Al Real Madrid le quedarían 30 millones por amortizar todavía además de otros 30 millones en sueldo ya que son 5 millones netos, pero 10 brutos. Con este traspaso gratis, buscando ese mal menor, el Real Madrid se ahorra los 30 millones que le faltaban por amortizar y otros 30 millones más del sueldo del futbolista. Esta es la primera razón que explica esta operación tras extraña.

El segundo motivo está en los derechos del futbolista. El Real Madrid se garantiza el 50% de los derechos de Jovic de una posible venta en el futuro. Si el delantero renace en la Fiorentina y vuelve a ser ese jugador que era en el Eintracht de Frankfurt, el Real Madrid podría recuperar parte del dinero invertido con una venta. Si es traspasado, digamos, por 20 millones, el Real Madrid se llevará 10 millones. En total, con este hipotético caso, se habría ahorrado 30 millones que le faltan por amortizar, los 30 millones del sueldo de Jovic y tendría un ingreso de 10 millones por una futura venta. Quizá así se pueda entender la operación.

Al margen de los motivos económicos, también sonríe Carlo Ancelotti con esta salida. El técnico no contaba con Luka Jovic. Prefería que se marchara porque no iba a contar con él y prefería ese hueco que deja en la plantilla para otro futbolista de su gusto y que le fuera útil. Un jugador más con el que contar en la plantilla, algo que no pasó la pasada campaña no solo con Jovic, sino con más futbolistas como Bale o Isco que ya están fuera. No era una situación ideal para nadie, ni para Ancelotti, ni para Jovic. Son motivos económicos sobre todo, pero también hay un motivo deportivo detrás. El delantero ha estado tres temporadas en el Real Madrid, aunque en realidad han sido dos porque en su segundo año se marchó cedido al Eintracht de Frankfurt. Ha marcado tres goles con la camiseta blanca.