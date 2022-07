¿Cómo está la operación salida en el Real Madrid tras la marcha de Jovic?

El Real Madrid acelera la operación salida. Marcelo, Isco Alarcón y Gareth Bale no siguen en el club al haber terminado contrato el pasado 30 de junio —de los tres, el único que ya ha encontrado nuevo destino es el galés al haber firmado con Los Angeles FC por una temporada—, mientras que la entidad ha logrado traspasar a dos jugadores con los que no contaba el técnico Carlo Ancelotti.

Se trata del central Víctor Chust, que regresa a un Cádiz donde ya jugó cedido la pasada campaña, y del delantero serbio Luka Jovic, que se marcha traspasado a la Fiorentina tras un paso con más pena que gloria por el conjunto merengue, donde sólo ha marcado tres goles en apenas dos temporadas y media —firmó por tres años cuando llegó en verano de 2019, pero estuvo seis meses cedido en el Eintracht de Fráncfort—.

Ya han llegado dos jugadores como el central alemán Antonio Rüdiger —con la carta de libertad al haber finalizado su contrato con el Chelsea— y el centrocampista francés Aurélien Tchouaméni —traspasado desde el Mónaco a cambio de 80 millones de euros fijos más 20 millones variables—, y en principio el club no va a hacer más fichajes... al menos a corto plazo. Las prioridades de la entidad de Concha Espina son otras y la principal es dar salida a jugadores con los que Ancelotti no cuenta.

Asensio y Ceballos

Ahora mismo los casos más peliagudos en el Santiago Bernabéu son los de Marco Asensio y Dani Ceballos. Al balear le queda un año más de contrato y el Madrid todavía no sabe qué quiere el jugador: apurar esta temporada y quedar como agente libre, renovar (pide una cantidad que el Madrid no le da) o buscar una salida este mismo verano. Ancelotti quiere que Asensio se quede, aunque el club no vería con malos ojos un traspaso siempre que la oferta sea buena. El jugador tiene mercado, sobre todo en Inglaterra e Italia (Manchester United, Arsenal, Milan...), y su agente, Jorge Mendes, está a a la búsqueda de posibles compradores. Hasta bien entrado el mes de agosto no se espera que se resuelva la situación de Marco.

En caso de que el Madrid lo acabe vendiendo, intentaría el fichaje de Serge Gnabry. El futbolista del Bayern de Munich es el que más gusta, pero no el único.

La situación con Dani Ceballos es parecida: el utrerano también tiene contrato hasta el 30 de junio del 2023 y estaría dispuesto a marcharse al Betis ya mismo, pero la oferta del club verdiblanco es de sólo 3 millones, una cantidad a todas luces insuficiente para el Madrid.

Mariano Díaz

Bastante complicado resulta el caso de Mariano Diaz, que lleva ya tres temporadas sin apenas jugar nada en el Real Madrid. Al igual que Asensio y Ceballos, el hispano-dominicano, también acaba contrato en junio de 2023. Mariano tiene una oferta del Fenerbahce turco —ya quiso al delantero el año pasado— y su agente, David Aranda, sostiene que estaría dispuesto a salida de Concha Espina porque quiere jugar. Sin embargo, a la hora de la verdad nadie paga los 5 millones de euros netos que el ariete percibe por temporada: el jugador no acepta una rebaja de salario y en la planta noble del Bernabéu temen que el futbolista termine quedándose un año más.

La situación con Jesús Vallejo tampoco está clara. En este caso al aragonés le quedan dos años más de contrato (2024) y solo tiene 25 años. El defensa ya ha comunicado que quiere quedarse —jugó los últimos partidos de la temporada pasada y rindió a buen nivel— pero la llegada de Rüdiger le relega a ser el quinto central tras Militao, Alaba, Nacho y el propio Rüdiger. Un rol que el propio Vallejo aceptaría de buen grado, aunque el Madrid no quiere cortarle la carrera y apuesta por un traspaso.

Regresos tras cesión

Respecto a los cedidos que regresan al Real Madrid, todo indica que Álvaro Odriozola podría reintegrase al equipo con Ancelotti después de rendir a buen nivel en la Fiorentina. El japonés Take Kubo está muy cerca de volver a hacer las maletas, en este caso para ser cedido a la Real Sociedad, aunque el nipón preferiría un traspaso, mientras que al brasileño Reinier Jesus se le busca equipo, preferiblemente en España tras el fiasco de sus dos años en el Borussia Dortmund —en este sentido, en la pole está el Real Valladolid dadas sobre todo las excelentes relaciones entre los presidentes Florentino Pérez y Ronaldo Nazario—.

En cuanto a Borja Mayoral todo dependerá de lo que pase con Mariano. Ya se ha ido Jovic y el hispano-dominicano también podría hacer las maletas —pese a lo complicada que está ahora mismo su salida—, aunque tampoco está claro que el madrileño se quede en el Real Madrid si finalmente se va Mariano Díaz.