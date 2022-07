"No sabemos nada de él": Musonda, exjugador del Betis, en paradero desconocido

Charly Musonda, excusador del Betis y canterano del Chelsea, se encuentra en paradero desconocido. Así lo aseguran desde el Zulte Waregem, equipo de Bélgica, con el que el extremo se encontraba en negociaciones.

Musonda pidió unos días libres por "motivos familiares", y desde entonces no han vuelto ha tener noticias de él. "No sabemos cuándo volverá a entrenar. ¿Si regresará alguna vez? No tenemos ni idea", reconoce el director general del equipo, Eddy Cordier, a varios medios ingleses.

El extremo belga ha sido objeto de deseo por parte de equipos como el Betis, el Celtic de Glasgow o el Vitesse. Pasó unas semanas con el Waregem realizando entrenamientos y jugando algún partido, y sus buenas actuaciones sobre el terreno de juego le garantizaron un contrato.

Ahora, desde el club esperan tener noticias del jugador, que lleva varios días desaparecido y no contesta a ninguna llamada telefónica.