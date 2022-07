El fútbol está cambiando en muchos sentidos. Uno de los cambios tiene que ver con los traspasos. Estamos comprobando que son más los futbolistas, con sueldos considerables, que optan por cumplir con la duración de su contrato y marcharse libres a su finalización. Antes de la llegada de la pandemia, esta moda no solía producirse ya que había clubes dispuestos a realizar una considerable inversión y pagar traspaso además de una mejora salarial para dicho futbolista. Para que se hagan una idea, en un año habrá muchos futbolistas importantes que serán libres. Kanté, Gnabry, Oblak, Messi y en el Real Madrid, Marco Asensio y Dani Ceballos.

Tras la llegada del Covid-19, con la crisis provocada en el fútbol, cada vez son más los jugadores que se ven obligados a cumplir su contrato, al no haber ofertas, o eligen irse gratis para cobrar una suculenta prima de fichaje ya que con traspaso de por medio no mejoran su salario ya que el club no se lo puede permitir. Asensio, que cobra 4 millones de euros, puede elegir porque sí tiene ofertas. En Libertad Digital ya les contamos hace unas semanas la situación de Marco Asensio. El balear tiene propuestas para marcharse del Real Madrid. De Italia, con el Milán a la cabeza, y de la Premier League. Tiene alternativas para, llegado el caso, poder elegir. El Real Madrid no le ha ofrecido la renovación y escucha ofertas pero todo dependerá de la voluntad del jugador y de su deseo de tener más minutos y un rol más importante desde esta temporada y no esperar un año más. Marco Asensio, citado por Luis Enrique en la última convocatoria, sabe que tendrá más opciones de disputar el Mundial de fútbol si tiene más continuidad y eso en el Real Madrid es más complicado.

El caso de Dani Ceballos, que cobra 3 millones de euros, es distinto. Hoy explicamos sus circunstancias. El centrocampista no elegirá irse gratis en un año, será el mercado quien elija por él. Dani Ceballos está entrenando con el Real Madrid en el inicio de la pretemporada y es muy probable que forme parte de la plantilla este curso 2022-23. El futbolista tiene dudas, pero a diferencia de Asensio, sus dudas las va a disipar el mercado. A día de hoy no hay clubes dispuestos a pagar un traspaso al Real Madrid por lo que no puede elegir. Además, Ceballos tiene en mente jugar en el Betis, club de donde se formó y jugó hasta el 2017 cuando fue traspasado al conjunto blanco. Es un deseo mutuo porque el Betis quiere a Ceballos pero el conjunto andaluz tiene sus limitaciones económicas y no puede pagar los 10-15 millones que pide el Real Madrid, además del sueldo del futbolista. La venta de Nabil Fekir, el futbolista que más cobra en el Betis (3,5 millones) sería la única lleva para Ceballos.

Sin ofertas, con el deseo de marcharse al Betis, que no tiene dinero para un traspaso, las opciones de Ceballos son limitadas, a diferencia de Asensio. Ahora mismo todo apunta a que el centrocampista, como ha hecho Rudiger o hizo David Alaba la pasada campaña, optará por irse libre para cambiar de equipo. No es una tragedia para el Real Madrid. Su caso no es como el de Jovic o Mariano. Carlo Ancelotti si está contento con Ceballos. Es un futbolista que le gusta y tiene intención de utilizarle. La cuestión, y esto lo sabe el futbolista y el propio entrenador, es que la competencia es feroz. Están Casemiro, Kroos, Modric, Fede Valverde, Camavinga y ahora también Tchouaméni.