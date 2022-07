Dani Alves critica al Barcelona tras no ser renovado: "No les importan sus leyendas"

Una vez ha finalizado su contrato con el Barcelona, Dani Alves se siente mucho más libre a la hora de criticar a su exequipo. Bien es cierto que muchas veces lo hace cuando no tiene contrato con el club, pero Alves tiene como defensa que habitualmente no suele esconder sus verdaderas sensaciones y aunque ahora critique al Barça sin contrato con el club, alguna que otra vez lo ha hecho cuando jugaba allí. Por ejemplo cuando su salida, la primera de las dos que ha tenido, tuvo lugar hace unos años.

En este caso, el lateral derecho brasileño vuelve a repetir algo que dijo en su día, que el Barcelona no sabe despedir a sus leyendas. Lo ha dicho en una entrevista para el diario londinense The Guardian.

"Desde que llegué dejé muy claro que ya no era un tipo de 20 años y que quería que las cosas se hicieran de frente, sin esconder las cosas. Pero este club ha pecado en los últimos años. Al Barcelona no le importan las personas que hicieron historia en el club. Como culé me gustaría que el Barcelona hiciera las cosas de otra manera", sentencia Alves.

Por otro lado, Dani deja claro que en su regreso no prometió nada que no pudiera darle al club, sobre todo a nivel de rendimiento: "Me fui contento de haber vuelto a Barcelona. Soñé durante cinco años con vivir ese segundo momento. Lo único que no me gustó fue cómo se manejó mi despedida".

Dani Alves está actualmente sin equipo y suenan conjunto como el Valladolid para repescar al brasileño. También suenan equipos de Estados Unidos y Qatar. Eso sí, Alves, de momento, no revela qué tiene decidido para su futuro.