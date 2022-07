Jovic debuta en la Fiorentina marcando cuatro goles

La andadura de Luka Jovic en la Fiorentina no ha podido arrancar mejor. El serbio anotó un ‘póker’ en su debut con el conjunto italiano. Son más goles que los que convirtió en el Real Madrid en tres temporadas (3).

El delantero anotó cuatro goles en el primer amistoso de la pretemporada ante el modesto Real Vicenza en la abultada victoria (7-0) del club de Florencia. Sus tantos llegaron de penalti, de cabeza y de dos buenas definiciones dentro del área. El balcánico pudo incluso anotar un quinto gol, pero el portero rival lo impidió en el tiempo de prolongación de la segunda mitad.

Así anotó Jovic su primer gol con la camiseta de la ‘Fiore’.

En 45 minutos Luka Jovic ha marcado 4 goles con la Fiorentina frente al Real Vicenza. En otras palabras, ya lleva más goles que durante toda su etapa en Madrid que marcó solo tres.

El balcánico, que llevará el ‘21’ a la espalda esta temporada, se mostró muy feliz tras jugar sus primeros minutos con la camiseta de la "viola": "Era un paso que necesitaba dar en mi carrera. Me gusta el fútbol italiano y creo que puedo adaptarme bien a la plantilla. La Serie A es muy interesante, con muchos equipos de gran nivel peleando por estar en los puestos altos de la clasificación, y yo quiero que estemos ahí arriba". El ex jugador del Real Madrid no ha podido comenzar su aventura en Italia de mejor manera.