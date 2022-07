¿Cesc fichando por Las Palmas en Segunda División?

Está sin equipo y muchos clubes se pelean por sus servicios, pero hay uno, Las Palmas que juega con la carta de su regreso a España y de vivir sus últimos días como futbolista en un ecosistema tranquilo y lleno de fútbol de toque. Hablamos de Cesc Fábregas, el exjugador de Barcelona, Arsenal, Chelsea o Mónaco, que podría firmar el fichaje random del verano llegando a Las Palmas.

El presidente de Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez lo contó en Radioestadio: "He estado con Cesc este fin de semana en Barcelona. Llevamos tres semanas hablando. Cesc está convencido, pero tiene muchos pretendientes. Nosotros somos un equipo de Segunda y convencer a un campeón del mundo con nuestra economía es complicado. Deportivamente tiene claro que la UD es una opción. Jugamos al fútbol . Nuestro cuerpo técnico nos da un plus. Me ha dado su palabra de que estamos por encima de otro competidor de otra Liga, que da mucho más dinero, y que tiene otros condicionantes"

Ramírez incluso se atrevió a dar un porcentaje: "De un 100%, las posibilidades de que venga son un 40. En las próximas 24-48 horas tendremos una respuesta. Se ha portado como un señor con nosotros y es un orgullo para nosotros".

Lo que sí pudo confirmar el dirigente canario es el fichaje de Vitolo: "Sí, aquí en Canarias todo el mundo lo tiene claro. La próxima semana será oficial. Va a venir a darlo todo y volveremos a verle con Viera".