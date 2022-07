Un gol de Marta Cardona en el tiempo de descuento, tras un partido sin brillo y preocupante de España, derrotó a Dinamarca (0-1) y clasificó a la selección para los cuartos de final de la Eurocopa, donde se medirán a la favorita Inglaterra

El tanto de la jugadora del Real Madrid sirvió para descolocar a Dinamarca, después de un partido tenso en el que España volvió a pecar de falta de gol y dejó muchos interrogantes pese a cumplir el objetivo de meterse entre las ocho mejores. Queda la sensación de que hay un mundo entre esta selección y una que sea capaz de eliminar a Inglaterra el próximo jueves, pero España estará este jueves peleando por un puesto en semifinales.

Mejor inicio

Vilda les pidió concentración en los primeros minutos y estas cumplieron, pero dejando la vía abierta a las transiciones ofensivas de las danesas, que en los primeros quince minutos se plantaron dos veces delante de Paños, ambas en las botas de Pernille Harder. La primera, la delantera del Chelsea disparó demasiado alto y la segunda muy fácil a las manos de la portera española.

Pese a la constante posesión de España, era Dinamarca la que, con acciones aisladas, creaba más peligro y rozó la hecatombe cuando Janni Thomsen cayó dentro del área. Para suerte de España, la colegiada no vio nada. España, poco a poco, mejoró y transformó la posesión en ocasiones. Mariona fue la que más generó, con un par de disparos que pusieron en aprietos a Christensen, en especial uno que obligó a la danesa a ir abajo junto al palo. Athenea del Castillo, novedad en el once, también se acercó al gol, con dos remates a bocajarro que no acertó a marcar.

Para finiquitar una entretenida, pero peligrosa primera parte para España, Sorensen sacó un cabezazo debajo de los palos a Irene Paredes.

Consciente de que el plan de buscar centros, con una delantera como Lucía García, no estaba funcionando, Vilda, para el inicio de la segunda parte, dio entrada a Esther, junto Marta Cardona y Olga Carmona. Esta última mandó el primer aviso de la segunda mitad, con un disparo fortísimo al lateral de la red que se cantó como gol en el oeste de Londres.

España mejoró varios puntos tras el descanso y, además de dominar con la pelota, cerró el grifo de contraataques y comenzó a vivir más en el balcón del área danés. Se animó a tirar desde lejos, como demostró Carmona en un remate que obligó a Christensen a lucirse de nuevo.

Susto final

Dinamarca quedó reducida a pelotazos largos para que se peleara Harder y en uno de estos, la jugadora del Chelsea se coló entre las defensas y dejó la pelota de cara para el disparo de Nadim, que se encontró la parada de Paños que salvó los muebles de España. Con Dinamarca volcada, Olga Carmona colgó un buen centro para que Cardona en el segundo palo cruzara un cabezazo que sentenció el encuentro y la clasificación.

España se metió entre las ocho mejores del torneo por cuarta vez en su historia, tras las ediciones de 1997, cuando alcanzó las semifinales, y las de 2013 y 2017, cuando los cuartos fueron su tope. Se enfrentará a Inglaterra el jueves en Brighton por un puesto en semifinales.



Ficha técnica

Dinamarca, 0: Christensen; Thomsen (Nadim, m.73), Pedersen, Sorensen, Sevecke, Veje (Holmgaard, m.80); Holmgaard, Junge-Pedersen; Madsen (Larsen, m.73), Harder y Kuhl (Troelsgaard, m.58)

España, 1: Paños; Batlle, Paredes, León, Leila (Carmona, m.46); Guijarro, Bonmatí, Caldentey; S.García (Cardona, m.46), L.García (Esther, m.46) y Athenea (Aleixandri, m.80).

Gol: 0-1, m.90: Marta Cardona

Árbitra: Rebecca Welch (Inglaterra). Amonestó a la danesa Larsen (m.89) y a la española Leila (m.30)

Incidencias: Partido correspondiente a la tercera jornada del Grupo B disputado en el Brentford Community Stadium (Londres) ante 16.041 espectadores