Cristiano Ronaldo está siendo uno de los nombres propios de este verano. El astro portugués quiere salir del Manchester United y su agente, Jorge Mendes, ha ido ofreciéndolo por toda Europa: Bayern, Chelsea, Barcelona, Roma y... Atlético de Madrid. El club rojiblanco es el último del que se habla y el destino que parece más probable en caso de que se produzca una salida. Si bien desde las oficinas del Metropolitano aseguran que la operación es económicamente muy difícil a día de hoy.

El presidente del Atlético de Madrid ya avisó hace semanas: el club necesita vender por valor de 40 millones si se quieren llevar a cabo operaciones costosas en el mercado. El Manchester United no piensa regalar a su estrella, a pesar de que, de momento, no se ha incorporado a la pretemporada con el resto de sus compañeros. El club inglés pagó 15 millones de euros a la Juventus de Turín la temporada pasada por hacerse con sus servicios y no aceptaría una venta por menos de esa cantidad. Además, también hay que tener en cuenta el elevado salario del cinco veces Balón de Oro. Un caché que, en estos momentos, el Atlético no puede asumir si no se producen salidas.

El club rojiblanco no quiere desprenderse de sus mejores jugadores y trabaja para dar salida a jugadores que vuelven de cesión, como Álvaro Morata y Saúl Ñíguez. El problema es que ningún equipo está dispuesto a pagar lo que pide el Atlético. Son dos jugadores que esta temporada se han devaluado en Juve y Chelsea, respectivamente, y con salarios importantes.

Cristiano sabe que si quiere volver a España tendrá que tener paciencia. El luso es un admirador de Simeone y el argentino estaría encantado de poder contar con un delantero como Ronaldo tras la salida de Luis Suárez. Para el portugués, jugar en el conjunto colchonero es una de las pocas posibilidades que tiene de participar en Liga de Campeones esta temporada. El Manchester United quedó sexto en la Premier y jugará la Europa League.

Jorge Mendes lleva semanas llamando a las oficinas de los grandes clubes europeos. El año pasado ya contactó con el Real Madrid para sondear un posible retorno a la casa blanca, pero en Chamartín tenían otros planes. Apareció la opción de volver a Inglaterra y el Manchester City de Pep Guardiola parecía el club mejor posicionado para hacerse con su incorporación. Finalmente apareció el United, el club en el que Cristiano se convirtió en una estrella del fútbol, y decidió fichar por el equipo de Old Trafford pero las cosas no han salido como esperaba.

Esta temporada ha sido un fracaso para el conjunto ‘red devil’. Cayó en octavos de Champions precisamente ante el Atlético de Madrid, y su entrenador Ole Gunnar Solskjaer fue despedido a a mitad de temporada. En Premier las cosas no fueron mejor. Bayern y Chelsea decidieron rechazar la incorporación del jugador en junio y el Barça, con la operación Lewandowski avanzada, tampoco se interesó por el portugués. Ahora aparece la opción del Atlético y habrá que estar atentos a las maniobras del club rojiblanco en las próximas semanas.