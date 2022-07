Lo había anunciado la Fiorentina. El acuerdo entre el club italiano y el Flamengo brasileño por la cesión con opción de compra de Erick Pulgar estaba hecho. Después de no triunfar en Italia, y de una mala cesión en el Galatasaray turco, el centrocampista chileno de 28 años iba a regresar a Sudamérica.

Sin embargo, nada más conocerse la noticia, la afición del Mengao comenzó a movilizarse. Bajo el hashtag #PulgarNao protestaron por un fichaje que consideran totalmente inapropiado por el comportamiento del futbolista fuera de los terrenos de juego. De hecho, no son pocos los aficionados que se han acercado hasta el estadio para protestar por la operación.

A finales del pasado mes de junio una joven chilena denunció al futbolista por violación. Según relató la chica, estaba en una discoteca cuando perdió la conciencia y fue llevada en una furgoneta junto a otras diez personas -entre las que se encontraba el futbolista chileno- a una habitación. Ahí se despertó con signos de haber sido violada. Pulgar negó su participación, y el caso está siendo investigado por la Fiscalía.

"Contratar este jugador significa ignorar la violencia sufrida por las mujeres", "El Flamento está construyendo una imagen internacional y va a contratar a un chico acusado de violación? No." O "Sólo unos dirigentes estúpidos podrían contratar a un futbolista que está siendo investigado por violencia sexual en su país natal", escribían algunos aficionados en redes sociales.

Además, los aficionados brasileños han recordado otro capítulo de Erick Pulgar acontecido hace 9 años. El futbolista atropelló a un hombre de 66 años, provocando su muerte. Conducía a mayor velocidad de la permitida, no tenía carnet, y no prestó auxilio a la víctima. Fue condenado por cuasidelito de homicidio, aunque el Tribunal Oral en lo Penal le rebajó la pena porque la víctima había cruzado en un lugar no habilitado. La familia del hombre fallecido inició acciones civiles, y la causa sigue abierta.

"Ha atropellado a un anciano y ha sido acusado de violación. ¿Buen jugador? Sí. Pero fuera del campo es un jugador terrible. No podemos tener un futbolista así en la plantilla", o "Pulgar ya atropelló y mató un hombre sin prestar auxilio. Y ahora está siendo investigado por violación. No queremos a Pulgar".

De momento, el club no se ha pronunciado al respecto, y tampoco se ha confirmado la contratación del futbolista.