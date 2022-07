Joan Laporta vuelve a tirar de anuncio gigante, está vez en Las Vegas. El presidente del F.C. Barcelona ya dio un importante golpe de efecto en plena campaña electoral con una lona gigante cerca del Bernabéu: "Ganas de volver a veros" y en esta ocasión ha elegido un anuncio similar en Las Vegas, lugar donde se juega el Clásico la madrugada del sábado al domingo a las 05:00h.

Laporta fue el protagonista de un anuncio en el hotel de concentración del equipo en Las Vegas, el Palms, en el que se le veía acompañado de la frase "Don't worry, merengues, what happens in Vegas, stays in Vegas".

Tirando del lema oficioso de Las Vegas, Joan hace un llamamiento al Real Madrid: "Tranquilos merengues, lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas",

Esta publicidad del Barcelona en Las Vegas... Ay, Laporta, aypic.twitter.com/NNAMAAqJ8l — Manu Heredia (@ManuHeredia21) July 22, 2022

El anuncio en cuestión se expone en una de las pantallas gigantes que hay alrededor del resort y casino en el que se aloja el Barça en Las Vegas estos días, hasta que dispute el Clásico. En cuanto al origen de la campaña, desde el club explican que se trata de una "acción externa" a la entidad, pero que posteriormente se ha validado.

Mundo Deportivo asegura que el nombre que está detrás de esta campaña de publicidad, Lluís Carrasco, es el mismo que el que fue responsable de la lona en Madrid durante la precampaña electoral a presidir el Barcelona.