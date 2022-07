Galtier siembra dudas sobre el futuro de Neymar en el PSG

Cruce de declaraciones entre Neymar y el entrenador del París Saint-Germain, Christophe Galtier, a cuenta del futuro del brasileño en el club.

Esta semana, el diario Le Parisien aseguraba que el equipo galo había propuesto al Manchester City realizar un trueque de jugadores con Neymar como moneda de cambio, en una oferta que habría sido rechazada ya por los citizens.

Este sábado, después de la victoria por 0-3 contra el Urawa Reds en un amistoso de pretemporada disputado en Japón, el técnico Galtier abría la caja de los truenos al sembrar dudas sobre el futuro del crack brasileño en el PSG. "Ha estado trabajando bien desde el comienzo de la temporada. Me parece feliz también, está muy en forma. Hablé de su situación en una rueda de prensa. Después de lo que sucederá en un futuro próximo, al final de la transferencia mercado, no sé... Le anunciamos que se va, le anunciamos que se queda. No he tenido una entrevista individual con él sobre este aspecto. Pero no me parece que le moleste todo esto. Tú puedes hablar de él y de su situación en el club, a través de los entrenamientos, y de la alegría que tiene en ellos", dijo el nuevo técnico del conjunto parisino.

Unas declaraciones que han sonado como una bomba, cuando parecía que el futuro del brasileño empezaba a aclararse, y a las que el propio Neymar quiso contestar apenas cinco minutos después. "Quiero quedarme en este club. Hasta ahora no me han dicho nada. Aún me quedan varios años de contrato (hasta el 30 de junio de 2027)", apuntó un Neymar que también quiso responder a las críticas que recibió la pasada temporada.

"La gente habla demasiado y lo hace porque no puede hacer otra cosa. La verdad es que no tengo nada que demostrar. La gente me conoce y sabe cómo soy y cómo juego", insistió.

Lo cierto es que el culebrón Neymar parece ir para largo. Pese a las palabras del jugador, Le Parisien recuerda que el delantero, de 30 años, no acaba de rendir al nivel esperado por los propietarios del PSG, especialmente teniendo en cuenta su astronómico sueldo de 30 millones de euros netos anuales.