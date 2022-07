Eder Militao ha vivido un mes de julio bastante particular con el nacimiento de su primera hija, Cecilia, el pasado día 11, apenas cuatro después de haber anunciado la ruptura de su relación sentimental con la modelo Karoline Lima. En lo deportivo, el central brasileño ha dejado cerrada su renovación con el Real Madrid por tres temporadas más, hasta el 30 de junio de 2028, siguiendo así los pasos de sus compatriotas Vinicius Júnior (2027) y Rodrygo Goes (2028), aunque conviene destacar que todavía no es oficial.

Así lo adelanta este sábado el diario Marca, añadiendo que las primeras bases se sentaron a finales del pasado mes de abril, coincidiendo con el partido de ida de semifinales de la Champions frente al Manchester City (4-3), y que la renovación del contrato ya está firmada. Según el rotativo, la firma tuvo lugar hace unos días, antes de que el equipo viajara el pasado martes a Los Ángeles para iniciar la gira de pretemporada por Estados Unidos.

Titular indiscutible en el Real Madrid, Militao ha rendido a un gran nivel la pasada temporada, siendo uno de los pilares del equipo. Con su renovación ve aumentada su cláusula de rescisión, que pasa de 150 millones de euros a los 500 millones. También tendrá una considerable mejora de sueldo: de 3,5 millones netos —cerca de cuatro millones con los bonus— a 7 millones más variables por temporada.

La idea del Real Madrid es anunciar oficialmente su renovación en los próximos días.