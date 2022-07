El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, ha dicho que es "prácticamente imposible" que el club vaya a fichar al delantero portugués Cristiano Ronaldo, al tiempo que pide no alimentar más "rumores" sobre fichajes y salidas.

"Ya he dicho muchísimas veces, la historia esta de Cristiano no se quién se la ha inventado, es prácticamente imposible que venga", ha asegurado Cerezo a los medios durante un acto en el Museo del Deporte para conmemorar el 30 aniversario de los Juegos Olímpicos de Barcelona.

El dirigente ha dicho igualmente que no tienen prevista la venta del francés Antoine Griezmann. "Que yo sepa no", zanjaba, advirtiendo que "los rumores son rumores y se tienen que quedar ahí". "Lo que pasa es que si seguís aumentándolos (la prensa) parece que es algo real y no lo es", ha añadido.

Además, Cerezo celebró que los números económicos hayan mejorado. "Teníamos que vender a alguien por 40 millones de euros, pero alguna cosa buena habremos hecho para no tener que hacerlo", apuntaba antes de mostrarse optimista de cara a la temporada.

"Tenemos un equipo fenomenal, maravilloso, no necesitamos nada más que un señor (Nahuel Molina) que ha llegado esta mañana. Lo demás no nos importa nada, tenemos un gran equipo y un gran entrenador para afrontar una temporada maravillosa", concluyó.