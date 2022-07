Las surrealistas multas de Gerrard en el Aston Villa: ¡cuidado con ducharse sin chanclas!

Steven Gerrard es uno de los técnicos con más futuro de Gran Bretaña. El ex del Liverpool triunfo en el Rangers y quiere devolver al Aston Villa a la parte alta de la clasificación. La temporada pasada consiguió sacar a los villanos de un apuro tras coger las riendas a mitad de curso. Esta será su primera campaña completa y no quiere dejar suelto ningún detalle.

Este miércoles han salido a la luz las normas de comportamiento que Gerrard ha fijado para su plantilla y las respectivas multas a pagar en caso de no cumplir dichas normas. .

Todos los clubes profesionales tienen sus normas de convivencia: puntualidad en los entrenamientos, código de vestimenta, tener un comportamiento ejemplar o asumir los protocolos del equipo son los más comunes.

Ojo a la lista de multas que ha puesto Gerrard a sus jugadores del Aston Villa. Algunas randoms: 🍰 50£ por no traer tarta el día de tu cumpleaños

🥄 100£ por cada cubierto que no recojas después de comer

🟥 Si te expulsan, invitas a comer a la plantilla durante 4 semanas pic.twitter.com/I9knopmIde — Roque Oller (@roqueollerr) July 27, 2022

El Aston Villa ha fijado las siguientes multas: 600 libras si se llega tarde a un entrenamiento, 250 libras por no acudir a tiempo a una charla táctica o 1.200 libras por retrasarte en día de partido. Además de esta serie de normas habituales, Gerrard ha establecido otras mucho más rocambolescas: no ducharse con chanclas (120 libras de castigo), no recoger los cubiertos tras comer (120 libras por cada uno de los utensilios olvidados) o no traer tarta el día de tu cumpleaños (65 libras por cada día de retraso).

Otras normas de Gerrard son: si un jugador recibe amarilla por protestar, deberá de pagar unas 250 libras y si le muestran la tarjeta roja, deberá de invitar a comer a toda la plantilla durante las cuatro próximas semanas. Y aún hay más. El jugador que sea votado por el resto de la plantilla como el que peor ha entrenado el día anterior al partido, deberá de llevar una camiseta con el lema 'Yo fui el peor del entrenamiento' durante los entrenos de la siguiente semana.