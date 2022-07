El presidente y máximo accionista del Celta de Vigo, Carlos Mouriño, ha comparecido este jueves en rueda de prensa para referirse a la situación del delantero Santi Mina y del centrocampista Denis Suárez, que han sido apartados del resto de la plantilla por decisión del consejo de administración.

Mina, condenado a cuatro años de cárcel por un delito de abuso sexual a principios del pasado mes de mayo, volvió a trabajar el pasado 19 de mayo en la ciudad deportiva del Celta tras solicitar al club, mediante un burofax, su reincorporación a los entrenamientos porque la sentencia de la Audiencia Provincial de Almería todavía no es firme. No obstante, la dirección deportiva del Celta sólo le permite realizar la primera parte del entrenamiento con sus compañeros, ya que luego es obligado a realizar trabajo individual con uno de los ayudantes del entrenador Eduardo Chacho Coudet.

Denis Suárez, por su parte, está enfrentado a los dirigentes del club desde la pasada temporada, cuando la salida del joven Bryan Bugarín al Real Madrid provocó el divorcio entre Suárez y la entidad celeste porque la agencia de representación del joven futbolista es la misma que la del exjugador del Barcelona. La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) ya solicitó al Celta que reintegre a Denis Suárez con el grupo pero de momento no ha sido así.

Este jueves, ante la prensa, Mouriño ha acusado a Denis Suárez de "traicionar" al club con su "campaña de desprestigio", adelantando que el jugador no va a salir gratis "bajo ningún concepto". "Lleva un año haciendo una gran campaña de desprestigio contra el club en todas sus redes sociales, en informaciones no confirmadas, en opiniones que hablan de su círculo cercano", ha denunciado el presidente de la entidad celeste.

Mouriño ha dicho que la postura del exfutbolista del Barcelona está afectando "muchísimo" a la imagen del club, por lo que buscaron una salida beneficiosa para ambas partes presentándole hasta cuatro ofertas de otros clubes.

"Denis cobra una verdadera millonada en el Celta", explicó el dirigente celeste, que avanzó que uno de los clubes interesados en fichar a Denis estaba dispuesto a pagarle "12 millones de euros netos en tres años". "Rechazó esta oferta por perjudicar al Celta. Bajo ningún concepto voy a aceptar su chantaje", ha insistido el presidente del equipo vigués, para quien la decisión del jugador sólo tiene un objetivo: salir con la carta de libertad del club gallego.

Además, Mouriño asegura que Suárez "en ningún momento" ha sido apartado del equipo como denunció ante la AFE: "Desayuna y come con el equipo, entrena con sus compañeros y cuando hay que preparar el partido es cuando no participa. Él hace más del 70 por ciento al igual que sus compañeros, pero se hace la víctima. Y le ha ido bien".

Mouriño recuerda también que "entre Denis y Mina se llevan el 20 por ciento de toda la plantilla. Por supuesto que nos afecta. Nos va a obligar a no reforzar el equipo como teníamos pensado", indica el dirigente.

En el caso concreto de Santi Mina, el presidente del Celta asegura que "es un chico con condena que no es firme. Tiene su derecho a entrenar y lo está haciendo en las mismas condiciones. Consideramos que nos ha hecho un grave perjuicio. Realizaremos las reclamaciones oportunas cuando la condena sea firme. Le conseguimos dos propuestas y tampoco aceptó ninguna. Creemos que también se quiere ir libre. No podemos premiar a quien lo haya hecho mal. No le voy a pagar dos años de contrato para que luego fiche por el equipo que le conseguimos", dice.

Respecto a que no se incluye una cláusula que protegiese al Celta de la situación de Mina, que ya estaba acusado cuando lo ficharon, reconoce: "Nos dejamos llevar mucho. Él y sus abogados nos convencen de que no había pasado nada. Nos convencen de que era una operación de extorsión. Con la ilusión de la operación retorno me equivoqué. Debí tomar esa precaución y me equivoqué. Pido disculpas a la afición". "Voluntariamente no lo puedo rescindir. Le tengo que pagar todo el contrato. Le pago los tres años de contrato. Lo estoy premiando", explica sobre su negativa a rescindir el contrato de Mina. "Si le pago y se va, no puede usar ese dinero para reforzar el equipo. Igual que con Denis. La indemnización me imputaría en el tope salarial de este año", explica.

Respecto a la opinión del entrenador, Eduardo Coudet, sobre la situación de Suárez y Mina, Mouriño aclara: "Tenemos una gran relación con Coudet, pero hay cosas que son de club y nadie puede intervenir".