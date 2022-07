Xavi le abre las puertas a Messi: "Me gustaría que volviera el año que viene"

Xavi Hernández, técnico del Barcelona, aseguró este viernes que le "gustaría" que el argentino Lionel Messi, leyenda del club azulgrana, regresara a la ciudad condal el año que viene, porque cree que "se merece una segunda oportunidad".

"Ahora tiene contrato Leo, ahora es una utopía decir que vendrá este año. Me gustaría que la etapa de Leo en el club no se haya acabado, que no fuera el último capítulo", aseguró Xavi en catalán en la rueda de prensa previa al amistoso de este sábado en Nueva York contra los New York Red Bulls.

"Creo que se merece una segunda oportunidad o una última oportunidad", agregó el técnico. El discurso del egarense va en la misma dirección que el de Joan Laporta. En los últimos días, el presidente del Barcelona ha deslizado en varias ocasiones que desea que Messi vuelva para terminar su etapa como azulgrana de la mejor manera posible.

"(El regreso de Messi) Es una aspiración que tengo como presidente y me gustaría que sucediera, he sido corresponsable de ese final que considero provisional", afirmó ante los medios de comunicación en el día de ayer el máximo mandatario de la entidad.

Laporta reconoció que el final del ‘10’ en el club azulgrana fue doloroso: "La etapa de Messi en el Barça no acabó como todos queríamos, acabó muy condicionada por razones económicas y yo siento que tengo una deuda moral con él, en ese sentido nos gustaría que el final de su carrera sea con la camiseta del Barça y aplaudido por todos los campos a los que vaya".

Messi salió del Barcelona el año pasado tras 17 temporadas y 672 goles y firmó un contrato hasta 2023 con el PSG, con el que fue campeón de la Ligue 1. Los números en el PSG, eso sí, no han tenido nada que ver con los que firmaba año tras año en el Camp Nou: en el campeonato doméstico tan solo pudo anotar 6 goles.

Sin embargo, Xavi quiso dejar claro que este año no hay posibilidad de que regrese: "No hablamos de este año, hemos fichado a grandes jugadores, hemos hecho un gran equipo. A partir del año que viene ya lo hablaremos, pero él tiene contrato. Si la pregunta es si me gustaría, sí, la respuesta es sí", sentenció.