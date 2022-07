La pretemporada blanca en los Estados Unidos ha puesto de manifiesto la situación de varios jugadores de la plantilla. Es el caso de Álvaro Odriozola, Mariano Díaz y Borja Mayoral: el club quiere que busquen una salida y Ancelotti ha dejado claro que no cuenta con ellos para esta temporada. Ninguno de los tres futbolistas ha jugado más de 30 minutos sobre los 270 disputados en los tres partidos en tierras americanas.

El entrenador italiano habló tras el partido ante la Juventus y avisó de que había sido difícil hacer jugar a todo el mundo cuando se tiene a 27 jugadores en la concentración. La realidad es que ninguno cuenta para el cuerpo técnico. Mariano y Mayoral, que viajó más tarde a Los Ángeles por problemas burocráticos, no han convencido al técnico a pesar de la salida de Luka Jovic y la ausencia de un ‘9’ suplente de Benzema. Ancelotti confía en Eden Hazard para cumplir con ese rol de falso ‘9’ si no está el delantero francés.

La situación de Odriozola es distinta, pero igual de evidente. El curso pasado se tuvo que marchar cedido a la Fiorentina la temporada pasada, donde cumplió y fue titular indiscutible, pero no ha logrado convencer al técnico de su valía. Su puesto está ocupado por Dani Carvajal, y su sustituto apunta a ser, un año más, Lucas Vázquez. El extremo gallego reconvertido en lateral diestro ha cumplido siempre que se la ha necesitado, tanto con Zidane como con Ancelotti. Odriozola, que costó 35 millones de euros en 2018, ha resultado ser un fiasco y el Madrid quiere hacer caja con un jugador que no ha congeniado con ninguno de los técnicos que ha pasado por el Bernabéu. Además, el fichaje del joven Vinicius Tobías (18 años), que de momento tendrá ficha del Castilla, es la apuesta de futuro en esa posición.

Inéditos ante América y Juve

Odriozola y Mariano solo disputaron 28 minutos en el primer partido de la pretemporada en la derrota ante el Barcelona (0-1) en Las Vegas. Sus actuaciones no debieron de gustar a Ancelotti, que no ha vuelto a utilizarlos en los dos siguientes partidos. Ante el Club América y la Juventus no disputaron ni un solo minuto. Borja Mayoral, que se incorporó a la concentración para el partido ante el conjunto mexicano, directamente no ha participado en ninguno de los partidos de la pretemporada.

Las intenciones de Ancelotti son claras. Ya avisó en la previa del choque en Pasadena de que este último amistoso serviría como ensayo general de cara a la Supercopa de Europa ante el Eintracht de Frankfurt, que se disputa el 10 de agosto en Helsinki. El Real Madrid presentó su once de gala ante la Juventus, mientras que la segunda parte fue para la unidad ‘B’. Ancelotti ha dictado sentencia.