Isco se presenta con el Sevilla con indirectas: "No he podido jugar o no me han dejado"

Isco Alarcón fue presentado con el Sevilla en una nueva aventura en la que todas las partes esperan encontrar la mejor versión del jugador que brilló en el Málaga, empezó bien en el Real Madrid, pero terminó sin apenas jugar en el conjunto blanco sin contar con la confianza ni de Zinedine Zidane ni la de Carlo Ancelotti.

En su presentación, Isco confesó que es normal que la gente dude de su rendimiento y de paso mandó una indirecta: "Entiendo que haya dudas. En mis últimos años no he podido o no me han dejado jugar, de alguna manera por así decirlo. Ahora, esas dudas que hay me toca a mí disiparlas y quiero mandar un mensaje de tranquilidad, decirles (a los aficionados del Sevilla) que voy a darlo todo y que voy a estar focalizado al cien por cien. Voy a demostrar el nivel que nunca he perdido. Creo que es un buen sitio para hacerlo. Entiendo que tengan dudas, pero me encargaré yo de disiparlas"

Por otro lado, el ex del Real Madrid confirmó que tuvo muchas propuestas, sin embargo, el Sevilla ha sido la opción más acertada en los sentidos: "He tenido bastantes propuestas, pero creo que a nivel deportivo y de equipo, es lo que más me interesaba en este momento. Es un equipo que compite y que quiere jugar bien al fútbol. Juega la Champions, está en constante crecimiento y es el mejor equipo para mostrar mi fútbol".

Por último, cabe destacar la promesa de Isco a la afición del Sevilla: "Tengo muchas ganas de demostrar el nivel que tengo y que nunca he perdido. Vengo a un equipo al que conozco al entrenador. Conozco a los jugadores y tienen un estilo que me encanta. Ojalá consigamos títulos".