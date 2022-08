Arrancó el fútbol en serio para el Real Madrid y lo hizo como terminó la temporada pasada: ganando un título europeo. El Eintracht no pudo sostenerle el pulso a un Madrid que fue de menos a más en el Estadio Olímpico de Helsinki. Supo sufrir al principio gracias a las intervenciones de Courtois y desplegó todo su arsenal ofensivo una vez abrió el marcador David Alaba.

Benzema sentenció la final en la segunda parte y superó a Raúl González como segundo máximo artillero de la historia del Real Madrid. El conjunto blanco se lleva su quinta Supercopa de Europa.

Once de gala y Courtois, decisivo

Empezó fuerte el Eintracht de Frankfurt. Kamada perdonó en el minuto 13 un mano a mano con Courtois. El belga ha vuelto tal y como se fue de vacaciones: siendo decisivo y demostrando por qué lleva tiempo siendo el mejor portero del mundo.

Replicó el Madrid con una gran ocasión de Vinicius. El brasileño batió a Trapp pero se topó con Tuta, quien sacó el esférico bajo los palos. El Eintracht seguía presionando y Courtois volvía a aparecer tras un disparo de Knauff.

Perdonaba el Eintracht y eso contra el Madrid se paga caro. David Alaba no hizo prisioneros y anotó el primer gol tras una jugada rocambolesca en el área: ganó un duelo por arriba Benzema, Casemiro fue el más listo de la clase, cedió con la testa a Alaba, que simplemente tuvo que empujar el balón a la portería. 1-0 y el Madrid había conseguido lo más complicado.

Un minuto después pudo meter el segundo Benzema. Gran jugada de Valverde, el mejor hasta el momento, que le entregó un balón perfecto al francés que no encontró la portería de Trapp. El mejor fútbol del Madrid llegaba después del gol. Los de Ancelotti eran un ciclón y los alemanes pedían a gritos el descanso. Llegó el minuto 45 y ambos equipos se marcharon a vestuarios.

Muy superior en la segunda parte

No hubo cambios al descanso. El Madrid arrancó muy fuerte la segunda mitad. Buscaba poner agua de por medio en el marcador pero Benzema y Vinicius se topaban con Trapp. Casemiro encontró el larguero a la hora de juego con un gran disparo con la zurda desde fuera del área. Se mascaba el gol y fue en el minuto 65 cuando el nuevo capitán blanco anotó el definitivo gol del encuentro. No pudo tener mejor estreno como primer capitán Benzema. Gran jugada de Vinicius por la izquierda que supo aprovechar el francés. No estuvo muy acertado tampoco Trapp. Benzema se convertía además en el segundo máximo goleador en solitario del Real Madrid, superando a Raúl, con 324 goles. Un gol histórico para un jugador de leyenda.

El partido no tuvo más historia a partir de ahí. El Eintracht lo intentó con cambios ofensivos pero el Madrid era infinitamente superior. Debutaron Rüdiger y Tchouaméni en la recta final del partido. Pudo incluso anotar algún gol más el conjunto de Ancelotti.

El Madrid arranca el curso de manera inmejorable: conquista su quinta Supercopa de Europa y vuelve a demostrar que el rival a batir en el continente, una vez más, es el conjunto del Santiago Bernabéu.