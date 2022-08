Juanfran sobre Cristiano y el Atlético: "Que no venga nadie que no queramos"

Durante todo el verano, en muchos casos más en formato humo que en formato real de información, se ha hablado de la posibilidad de que Cristiano Ronaldo fichase por el Atlético de Madrid tras pedir su salida al Manchester United. Con un sueldo altísimo, un precio de salida importante y el poco margen del Atlético para moverse en el mercado parece una quimera, sin embargo, se ha alimentado esta posibilidad.

En el bando rojiblanco, la mayor parte de los aficionados no quieren al ex del Real Madrid, pero otros sí. ¿En qué grupo se encuentra Juanfran? El exjugador rojiblanco, vicepresidente deportivo del Inter City de Madrid y ahora comentarista de DAZN se encuentra en el grupo de los que no quieren a Cristiano.

"Que no nos entre algún fichaje que no queremos. Me gusta el grupo que tenemos y hemos mantenido el bloque del año pasado. La exigencia va a ser muy alta, pero si no hay salidas de última hora y no hay entradas extrañas de última hora, yo creo que vamos a hacer un gran año", comentó en DAZN.

Juanfran no ve a Cristiano en el Atlético, pero Guti, también fichado por DAZN, sí: "Sería extraño, porque el Madrid le quiere mucho, porque es un jugador muy querido. Yo creo que al aficionado del Real Madrid no le importaría. Creo que todo lo que tuvo que dar Cristiano al Real Madrid ya lo dio. Que él se sienta feliz pudiendo jugar en un gran equipo como es el Atlético de Madrid y en una liga española, que yo creo que a él le apetece, pues ¿por qué no?".