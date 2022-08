Gayá estalla por su sanción: "Es un agravio comparativo sin precedentes"

Gayá, como estaba establecido previamente por el Comité de Competición y Apelación, no podrá jugar los primeros cuatro partidos de Liga por sanción. No podrá estar ante Girona, Athletic, Atlético de Madrid y Getafe. Esta sanción ha sido corroborada por el Tribunal de Arbitraje Deportivo, hecho que ha desatado la ira de Gayá en redes sociales.

Comunicado de Gayá:

"Quiero mostrar mi más absoluta desaprobación con la decisión que ha tomado el TAD en el día de hoy. Considero la decisión de desestimar el recurso presentado por el València CF un agravio comparativo sin ningún tipo de precedente. Mantenerme una sanción de cuatro partidos no creo que sea algo proporcional.

No busco ninguna comparación con otros compañeros de profesión, pero creo que no se puede aplicar la normativa dependiendo del mes, año o apellido del jugador. Estamos en una ilusionante temporada en la nos jugamos muchas cosas, tanto a nivel colectivo como individual. Me hubiera gustado poder empezar la temporada con el Valencia CF, porque es un año con importantes retos por delante. Además, a nivel de Selección afrontamos el desafío más especial y único que puede tener un jugador: jugar un Mundial.

Un sueño por el que llevo trabajando los últimos cuatro años. Pese a todo y la enorme desilusión que supone esta sanción, seguiré trabajando al máximo para poder cumplir mis sueños. Mañana viernes, a las 12 horas, en la Ciudad Deportiva de Paterna, atenderé a los medios de comunicación con el fin de dar una opinión más extensa de lo sucedido. Gracias"