Carlo Ancelotti ha anunciado de forma inesperada en una entrevista al periódico italiano Il Messaggero su retirada de los banquillos una vez termine su etapa actual en el Real Madrid. "Esta segunda etapa en el Madrid cerrará mi carrera. El Real Madrid es el top del fútbol y tiene sentido cerrar mi trayectoria tras mi final en este club", dijo el técnico.

Hace unos meses, Carlo Ancelotti se convirtió en el entrenador con más Copas de Europa de la historia (4) sumando así su 24º título en total como técnico. "No me importan esas cuentas. Las haré al final cuando el balance tenga más sentido. Ahora me centro en entrenar, me gusta el trabajo diario. Hace algunos años, mis prioridades con los jugadores eran tácticos, ahora me centro más en las relaciones humanas, en conocer a las personas y a los jóvenes", añadió.

Sobre el Real Madrid actual también tuvo palabras: "Si hablamos de títulos, los blancos y el Milan son los equipos a los que me siento más vinculado. El Madrid de ahora está a un nivel muy alto y no solo técnico. Es un equipo serio, con jugadores humildes, pero también las estrellas tienen los pies en el suelo como Modric, Casemiro y Benzema. Son los más experimentados los que gestionan el grupo. La calidad es indiscutible pero solo con eso no es suficiente. Lo humano es fundamental y este Madrid es único".

El entrenador tiene claro quién merece el Balón de Oro este año: "Benzema ha sido el mejor y se lo merece, hizo una temporada extraordinaria".

En cuanto a los objetivos de esta temporada, el italiano volvió a destacar la Champions: "Por su historia y su dificultad es el más importante. La dimensión del Madrid es esta. Es un club especial por esta vocación europea. Además, sería la 15ª..."