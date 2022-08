Ancelotti confirma la 'bomba' Casemiro: "Quiere un nuevo desafío"

Era un secreto a voces que Carlo Ancelotti ha terminado por confirmar en rueda de prensa, concretamente en la previa del partido ante el Celta que tendrá lugar mañana en Balaídos. Ancelotti ha confirmado que Casemiro se quiere ir al Manchester United y que el club acepta negociar su salida.

Casemiro se lo ha confirmado

"He hablado esta mañana con él. Quiere probar un nuevo desafío, una nueva oportunidad. El club lo entiende por lo que ha hecho y por la persona que es. Hay negociaciones, nada es oficial, pero su voluntad de salir es clara. Si hay un acuerdo, tenemos recursos para remplazarlo"

No le han intentado convencer

"No he intentado convencerle. He hablado mucho con él, soy muy confidente con él, nos ha ayudado mucho. Escuchando su voluntad y deseo no hay manera de volver atrás. Hay que tenerlo en cuenta. No sé lo que va a pasar en las próximas horas, si se queda o no se queda. Si no se queda, mi agradecimiento es grande porque lo ha hecho y lo está haciendo muy bien"

Recambios para Casemiro

"Lo normal es que si sigue la negociación no viaje a Vigo. Tenemos recambios en la plantilla. Tchouaméni es uno de los mejores medios. Está la opción de Toni Kroos, como en mi segundo año aquí. Tenemos a Camavinga, que jugó el año pasado. Remplazar a un jugador con las características de Casemiro no podemos, pero tenemos a otros; no sólo puede jugar uno con las características de Casemiro. En mis equipos ha jugado, por ejemplo, Pirlo. Tchouaméni es más parecido que Kroos porque tiene más características defensivas"

¿Cuándo se enteró de la noticia?

"Escucho y leo a veces los rumores, pero a veces no le das atención a lo que pasa. Ayer me di cuenta de que podía pasar. Los planes del Real Madrid no cambian: luchar y competir en todas las competiciones. Estoy seguro de que lo haremos bien con y sin Casemiro, reconociendo todo el mundo la importancia de este jugador y el cariño que le tenemos a la persona"

La noticia en el vestuario blanco

"Los jugadores lo entienden. Todo el Real Madrid le tiene mucho respeto. Cuando Casemiro pide probar un nuevo desafío, tenemos que entenderle, tenemos que aceptarlo con el máximo respeto y cariño. A nivel personal, cuando estás tanto tiempo con una persona tan amable y profesional no estás contento, pero prevalece el respeto"

Tchouaméni, recambio natural

"Es contundente en el juego aéreo, tiene buen pie, es contundente, tiene llegada al área rival... Está claro que no le voy a decir que juegue como Casemiro. Tenemos que intentar aprovechar su tiro"