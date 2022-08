Casemiro y Florentino Pérez rompen a llorar en su despedida del Real Madrid

Casemiro y Florentino Pérez no pudieron controlar las emociones en la despedida del jugador brasileño, ahora ya jugador del Manchester United, y que lo ha ganado absolutamente todo con el Real Madrid. El acto tuvo lugar en el Santiago Bernabéu y contó con la presencia de la familia del jugador y también de toda la plantilla y directiva.

Ambos se dedicaron palabras de cariño en la despedida. Este fue el discurso de un Florentino visiblemente emocionado:

"El mito del Real Madrid se consigue con futbolistas especiales que son capaces de generar leyenda. Casemiro es uno de nuestros grandes referentes, que nos ha llevado a la conquista de cinco Champions, entre otros muchos títulos. Recuerdo a aquel chaval que llegó al Castilla con 20 años y recordaré tus extraordinarios 20 minutos en Dortmund. Llegaste con la determinación de dejarte el alma para triunfar en el Real Madrid. Nunca pensé que este día podía llegar"

"Todos nos sentimos orgullosos porque lo has dado todo y has luchado en cada partido como si fuese el último de tu día. Gracias por estar ahí y actuar como un padre para los jóvenes. Has sido un ejemplo de compromiso y de valores. Ven en ti un ejemplo de trabajo y sacrificio. Los seguidores siente afecto hacia ti porque lo has dado todo. No es nada fácil poner fin al ciclo que ha completado. Eres un orgullo para mí, como presidente, y también para los aficionados"

Por parte del jugador, Casemiro apenas pudo hablar en los primeros segundos de su comparecencia y pocos minutos después centró su discurso, primero en su familia y luego en el club que le dio la oportunidad de triunfar: "Intentaré hablar con el corazón. He ganado muchos títulos pero el más grande fue cuando salgo todos los días para venir a entrenar. Gracias a Dios he ganado títulos, pero con ayuda de mi familia, de mi mujer que me ha dado dos hijos preciosos. A usted, presidente. Muchas gracias a todos".

Como no, Casemiro hizo hincapié en el papel del trío que formó con Luka Modric y Toni Kroos: "Gracias a mis compañeros, sin ellos no hubiese sido posible. Pero no puedo dejar de hablar de dos: Modric y Kroos. He disfrutado mucho con ellos jugando al fútbol. Un día seguro que volveré para seguir ayudando a este club"