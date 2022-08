El ex centrocampista del Barcelona Riqui Puig ha roto su silencio tras su problemática reciente salida del club azulgrana, afirmando que se sintió muy decepcionado por el trato que recibió en las semanas previas a su marcha.

"Nunca había visto en la vida lo de dejar a jugadores entrenando solos en Barcelona mientras el equipo está jugando la pretemporada", declaró el de Matadepera en una entrevista a FOX. No solo le pasó al nuevo jugador de los Galaxy de Los Ángeles, también a Braithwaite, Mingueza, Umtiti y Neto: "Estaba con otros compañeros a los que también querían fuera y me dolió".

¿Se sintió decepcionado Riqui Puig con la decisión de Xavi y del Barcelona?@FOXDeportes pic.twitter.com/k1UNzQ2IPw — Rodolfo Landeros (@RodolfoLanderos) August 22, 2022

Al finalizar la temporada pasada en mayo, Xavi Hernández le comunicó al joven jugador que no contaba con él para la siguiente temporada. La llegada del egarense en octubre de 2021 fue un rayo de esperanza para Puig, que no contaba en absoluto para Ronald Koeman, pero la situación no cambió con la llegada del nuevo entrenador: "Nunca tuve un entrenador que confiara plenamente en mí. Como futbolista puedes perder la confianza pero nunca la continuidad".

Además, el mediocentro habló de decepción "total" por el trato recibido: "Fue mi casa durante siete años y no me trataron como me hubiera gustado". El futbolista se marchó traspasado a la MLS sin contraprestación económica: el conjunto catalán se reserva una opción de recompra por 10 millones de euros o el 50 % de un futuro traspaso.