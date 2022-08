La mujer de Di María 'avisa' a Casemiro: "Manchester es lo peor"

No es una sorpresa que alguien diga que la ciudad de Madrid es mucho más bonita que Manchester, pero quizá no sea una buena idea criticar de manera tan dura un lugar en el que has estado viviendo. Eso no lo ha pensado, o pensó mejor dicho, Jorgelina Cardoso, mujer de Ángel Di María, que vivió lo mismo que va a vivir ahora la familia de Casemiro, es decir, cambiar el Real Madrid por el United.

"Horrible... Manchester es lo peor. Es todo horrible Manchester", así empezó su ‘rajada’ Jorgelina Cardoso en el programa 'LAM' del canal argentino 'El Trece'. Este vídeo se ha vuelto a hacer viral tras el fichaje de Casemiro por los red devils ya que la entrevista tuvo lugar hace dos años, en 2020.

"Nosotros vivíamos en Madrid y Ángel jugaba en el mejor equipo del mundo, que es el Real Madrid. Estábamos perfectos, clima perfecto, la comida estupenda... y de repente salió esa propuesta de Manchester. "Ni en pedo. Te vas a ir tú solo", le dije". "Sí, sí. Nos vamos", me dijo. Había plata, luego los españoles nos llamaron peseteros... Tú trabajas en una empresa y te vienen de la competencia pagándote el doble... ¿no te vas?", comentó la mujer del Fideo Di María.

Jorgelina no se quedó ahí y fue más allá criticando incluso a las mujeres de la ciudad inglesa: "No me gustaba nada. La gente toda blanquita, prolija, raros... Van caminando y no sabes si te van a matar o qué. La comida es asquerosa, las mujeres de porcelana...".

Veremos si Casemiro y su familia se adaptan mejor que Di María y la suya. Hay que recordar que el argentino cambió en poco tiempo el United por el PSG.