Llegó en 2016 y parecía que podía marcar una época en el Barcelona, pero no fue así. Samuel Umtiti ha sido más noticia por sus lesiones de rodilla y por no jugar que por ocupar una posición de central en la zaga del equipo azulgrana. Todo eso siendo campeón del mundo con Francia en 2018. A día de hoy no tenía hueco para Xavi y eso ha hecho que se le haya tenido que dar salida en dirección a Italia. Concretamente se le ha cedido al Lecce de Italia.

Este es el comunicado y tuit del Barcelona:

El FC Barcelona y el Unione Sportiva Lecce han llegado a un acuerdo para la cesión del jugador Samuel Umtiti hasta el 30 de junio de 2023. No existe opción de compra. 133 partidos con el Barça Umtiti llegó al FC Barcelona en verano de 2016 procedente del Olympique de Lyon. A lo largo de sus seis temporadas de culer, ha jugado un total de 133 partidos: 91 en la Liga, 22 en la Champions, 16 en la Copa del Rey y cuatro en la Supercopa de España. Además, el defensa francés ha celebrado dos dianas: una en la Liga 2016/17 y la otra en la Liga 2017/18.

Acuerdo con la Unione Sportiva Lecce para la cesión de Umtiti hasta el 30 de junio de 2023 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 25, 2022

También lo hizo oficial el Lecce de la Serie A italiana:

Equipos españoles como el Valencia se interesaron por el galo, pero la decisión del futbolista ha pasado más por asegurar minutos de juego que por la importancia o rango del equipo al que finalmente ha ido. Eso sí, siendo una cesión, el Barcelona percibe poco dinero aunque se ahorra parte de la ficha.