El escándalo en el que se ha visto implicado Paul Pogba preocupa a la selección francesa a menos de tres meses del Mundial de Qatar. En el país galo se teme el reencuentro del futbolista de la Juventus con Kylian Mbappé tras la acusación de Mathias Pogba, que aseguró que Paul había pagado millones de euros a un morabito para que se lesionase el delantero del PSG.

En la noche de ayer, Mathias volvió a la carga en las redes sociales con nuevas acusaciones contra su hermano. Además de pagar dinero para que Mbappé se lesionase, Paul pagó a un "brujo" para evitar que él mismo no sufriera lesiones. Mathias asegura que la fiscalía puede comprobar el déposito de ese dinero en el Banco Central de Londres.

Et se protéger des blessures, nécessite t-il de payer des millions d'euros à ce sorcier sur des années ? (Surtout que ça n'a pas marché) Et les enquêteurs et le fisc pourront facilement vérifier cela auprès de la banque centrale de Londres. — Mathias Pogba (@LeMathiasPogba) August 30, 2022

De momento, Pogba no podrá jugar por su lesión de menisco los partidos de septiembre de la Nations League ante Austria y Dinamarca, lo que le ofrece algo de margen a la federación y al cuerpo técnico. Didier Deschamps, seleccionador de Francia, cuenta con Pogba a día de hoy, pero sabe que si en las próximas semanas el escándalo sigue in crescendo se podría ver obligado por Noel Le Graët, máximo mandatario del fútbol francés, a no contar con el centrocampista.

El propio Le Graët se ha pronunciado al respecto: "De momento estamos en el inicio de este caso. Nadie ha acudido a un tribunal todavía, que yo sepa, y de momento son solo rumores. Me encanta Paul y espero que todo este caso no afecte a su situación en la selección".

El que todavía no se ha pronunciado es Kylian Mbappé. La periodista encargada de seguir el caso en Francia, Margaux Bongrand, asegura que la relación entre ambos no había sido nunca especialmente buena: "El entorno de la selección reconoce que el vínculo entre Pogba y Mbappé nunca había sido fuerte. Eso sí, Kylian sabía que con Pogba era más fácil ganar títulos en el campo". El entrenador del PSG, Christophe Galtier, comentó en rueda de prensa que el crack parisino no está afectado por esta historia a pesar de haberse visto envuelto en este cruce de acusaciones en la familia de los Pogba.