Reguilón no sabe si celebraría un gol con el Atlético ante el Real Madrid

Como era de esperar, la rueda de prensa de presentación de Sergio Reguilón como nuevo jugador del Atlético de Madrid ha girado en torno a toda la polémica surgida por su pasado en el Real Madrid. En el acto, el primero en darle un consejo sobre este asunto ha sido el presidente del Atlético, Enrique Cerezo.

"Olvídate de cualquier tipo de comentarios, eres jugador del Atlético de Madrid, estás aquí con nosotros y espero que triunfes, como así será", le comentó Cerezo en su discurso de bienvenida.

Después llegó el turno de las preguntas de los periodistas, casi todas referidas a su pasado como jugador blanco: "Entiendo que por mi pasado no me quieran, pero estamos en el mismo barco. Lo entiendo y lo comparto, pero esto es así. Todo acabará pasando. Hablé mucho con Koke porque hubo interés otras veces. Con Marcos y Álvaro también. Me ilusiona todo del Atlético".

Uno de los momentos más curiosos de la rueda de prensa llegó cuando le preguntaron por llegar bien físicamente al derbi, de hecho sigue recuperándose de una operación de pubalgia que tuvo lugar la semana pasada, y si celebraría un gol ante el Real Madrid en el Metropolitano o en el Santiago Bernabéu.

"He marcado pocos goles, no creo que se dé. ¿Si pasase? Tendría que verme en esa situación", comentó Sergio.