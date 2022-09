Sorpresa Mbappé: "¿El Real Madrid? Parece como si fuera mi casa"

El New York Times entrevista a Kylian Mbappé y adivinen por dónde van la mayoría de titulares de dicha entrevista. Efectivamente, por el Real Madrid. Seis años después de su no fichaje, el astro galo ha vuelto a referirse al conjunto blanco como "su casa". Sí, "como su casa". Sorprenden de nuevo estas declaraciones del jugador del PSG tras renovar este verano con el equipo francés y no fichar por el Real Madrid.

"Nunca sabes lo que va a pasar. Nunca he estado ahí, pero parece como si fuera mi casa o algo parecido", comentó el delantero francés en la entrevista con el diario estadounidense.

Mbappé también desveló qué le dijo el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron: "Jamás imaginé que iba a hablar con el presidente sobre mi futuro, sobre el futuro de mi carrera, así que es algo loco, realmente algo loco. Él me dijo: 'Quiero que te quedes. No quiero que te vayas ahora. Eres muy importante para el país'".

Macron fue muy insistente según reconoce el propio Mbappé: "Tienes tiempo para irte, puedes quedarte otro poquito. Por supuesto. Cuando el presidente te dice eso, eso cuenta"

Lo que está claro es que Mbappé sigue en el PSG y diga lo que diga ahora tiene muy enfadados a los seguidores del Real Madrid. Eso sí, nunca se sabe...