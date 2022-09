Erling Haaland ha caído de pie en el Manchester City. El noruego suma 12 goles en los 8 partidos oficiales jugados con el conjunto de Pep Guardiola y enamora a su nuevo equipo. Sin embargo no todo es felicidad para el bueno de Haaland. Su salida del Dortmund no fue la mejor según se desprende de unas palabras de Sebastian Kehl, director deportivo, al diario Bild, en las que asegura que su equipo no echa de menos al delantero noruego e incluso explica que fue un alivio para todos su venta al club inglés.

Por mucho que siempre quisimos a Erling y tuvo éxito con nosotros, al final se convirtió en una carga para el vestuario, el club y todo el entorno. Se había convertido en el tema de todas las conversaciones. Fuera del club, casi todo estaba centrado exclusivamente en él. Al final, el momento del traspaso fue el adecuado para ambas partes. Y todos estamos felices por Erling de que siga teniendo tanto éxito. Es un tipo realmente bueno.

Kehl considera que Haaland influyó negativamente en los intereses de su equipo en cuanto a la planificación deportiva se refiere: "Nos hubiera gustado tener certeza un poco antes de todo esto porque limitaba nuestra planificación. Desde el punto de vista deportivo, nos hubiera gustado tenerlo todavía con nosotros. Pero el tiempo pasado sin él también ofrece la oportunidad de que otros jugadores tengan más espacio y la partida de Erling representa una oportunidad para nosotros como equipo. El hecho de que nuestros primeros diez goles hayan sido marcados por diez jugadores diferentes lo demuestra bastante bien".

En cuanto al nivel deportivo de Haaland, Kehl no niega el talento del noruego: "sabíamos qué tipo de jugador íbamos a perder y que también marcaría la diferencia en el Manchester City. Lo demuestra ahora. Sin embargo, al final estuvo bien que terminara así".