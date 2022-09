El contrato de Mbappé con el PSG tiene trampa: podría irse gratis en 2024

Según el diario francés, L´Equipe, Kylian Mbappé, pese a haber firmado tres años con el PSG, en realidad solo está obligado a cumplir dos y podría llegar gratis a cualquier equipo en el año 2024 y no en el 25 como parecía en un principio.

Mbappé es dueño del último año de su contrato, es decir, tiene dos obligatorios y uno opcional. Esto le permitiría irse gratis al final de la temporada 2023/2024 e incluso negociar su futuro el verano antes después del curso 2022/2023. Esa es la información que publica L´Equipe y que ha desatado todo tipo de rumores, nuevamente, alrededor de Mbappé.

Esta nueva situación coloca, de nuevo y tras seis años dando por hecho un fichaje que no se produjo, al Real Madrid como pretendiente máximo del delantero galo, jugador que ha dicho que no en muchísimas ocasiones al equipo presidido por Florentino Pérez. Fue tal la decepción que el propio presidente blanco llegó a decir que "su Mbappé" no es "este Mbappé".

"La presión que más le ha podido afectar es la política, lo ha tenido que pasar mal. Este no es mi Mbappé, le han confundido, comentó Florentino el pasado verano. Eso sí, veremos si hay cambio de opinión sobre el jugador y el Real Madrid vuelve a ir a por él próximamente.