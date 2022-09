James vuelve a Europa. El centrocampista colombiano tiene apalabrado su fichaje con el Olympiacos.

Después de varias semanas de negociaciones intensas, el mercado de fichajes de las grandes ligas de Europa llegó a su fin y James no consiguió equipo en el viejo continente.

El jugador de la selección de Colombia quería abandonar Qatar, donde no se encuentra cómodo. Su paso por el Al-Rayyan ha sido tortuoso. El pasado 7 de septiembre, en la sexta jornada de la Liga de Qatar, ingresó faltando 20 minutos y volvió a tener minutos tras seis meses sin competición oficial a nivel clubes. El volante no jugaba desde el 5 de marzo.

Tras sonar para Valencia y Galatasaray, James y su agente peinaron el mercado y han conseguido una opción para volver a Europa. Se trata de Grecia.

Al principio, se rumoreó una posible oferta del Panathinaikos, que intentó sacarlo de Qatar por una jugosa cifra. Finalmente, fue Olympiacos quien tomó la delantera en las negociaciones y acordó un préstamo con Al-Rayyan para hacerse con sus servicios, según reveló Fabrizio Romano.

"James Rodríguez al Olympiacos, ¡el acuerdo está por completarse! Se le ha dicho que la estrella colombiana volará a Grecia hoy, con exámenes médico, hay un acuerdo verbal sobre el acuerdo de préstamo. Si todo va según lo planeado, James firmará más tarde hoy. Here we go", publicó Romano en Twitter.

James consigue su gran objetivo, vuelve a Europa y jugará la Europa League junto a Marcelo en el equipo heleno.