La revolución NBA en la Premier League que indigna a Klopp

Los nuevos propietarios del Chelsea han comenzado muy fuerte su andadura en el conjunto londinense. Un mercado de fichajes bastante agitado, despido polémico de Tuchel y ahora unas propuestas ambiciosas para intentar generar aún más ingresos a la Premier League.

Todd Boehly, uno de los copropietarios estadounidense del Chelsea, quiere transportar a la Premier un All Star similar al de la NBA, NFL o MLB.

Así sería el nuevo All Star de la Premier League

La propuesta de Boehly, destapada en una conferencia en Nueva York, consiste en disputar anualmente un Partido de las Estrellas de Norte contra Sur, en el que jugadores de Liverpool y Manchester, entre otros, se enfrentarían a las estrellas de los equipos londinenses.

"Espero que la Premier League aprenda un poco la lección de los deportes estadounidenses en lo que a gestión y promoción se refiere y realmente comience a darse cuenta... ¿Por qué no hay un All Star Game? Podrías hacer un Partido de las Estrellas en la Premier League de Norte contra Sur y así financiar fácilmente lo que la pirámide del fútbol necesitara".

El objetivo: más ingresos y promocionarse por todo el mundo

"A todos les gusta la idea de más ingresos para la Premier... Hay un aspecto cultural que es real y la evolución vendrá. Lo bueno de la Premier League es que tienes los derechos mundiales".

Klopp, en contra

La idea de Boehly no le ha gustado nada al bueno de Klopp. El entrenador del Liverpool contestó de esta guisa cuando le preguntaron por la propuesta del copropietario del Chelsea: "¿Quiere traer también a los Globetrotters y dejar que jueguen a fútbol?"

Klopp considera que el calendario ya está lo suficientemente cargado como para ponerle más partidos: "Excelente. Cuando encuentre una fecha para eso, puede llamarme. Se olvida de que en los grandes deportes de Estados Unidos tienen descansos de cuatro meses, por lo que están muy contentos de poder hacer un poco de deporte en estos parones. Es completamente diferente en el fútbol".

Otra de las propuestas revolucionarias de Todd Boehly es cambiar la manera de decididr los descensos. Pretende crear un torneo directo entre cuatro equipos, en lugar del modelo actual en el que bajan a la Championship (Segunda División) los tres últimos clasificados de la Premier League.

El polémico despido de Tuchel

Todd Boehly aprovechó la conferencia para explicar el despido de Thomas Tuchel. Una desittución que se explica por la falta de sintonía en cuanto a la filosofía del equipo:

"Obviamente Tuchel es un entrenador extremadamente talentoso y alguien que tuvo un gran éxito con Chelsea, pero nuestra visión para el club era encontrar un entrenador que realmente quisiera colaborar con nosotros. La realidad era que no estábamos seguros de que Thomas lo viera de la misma manera que lo vimos nosotros. Simplemente no teníamos una visión compartida del futuro. No fue una decisión que se tomó debido a una sola victoria o derrota", explicó.