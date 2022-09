El motivo oculto por el que Luis Enrique no llevaría a Iago Aspas a la selección

La ausencia de Iago Aspas en la última convocatoria del seleccionador español, Luis Enrique Martínez, sigue trayendo cola. El técnico asturiano sigue sin contar con el delantero de Moaña, pese a tratarse del tercer máximo goleador español de LaLiga Santander con cinco tantos, sólo superado por el polaco Robert Lewandowski (Barcelona) con ocho goles y Borja Iglesias (Betis) con seis.

Además de a El Panda, Luis Enrique ha llamado también a otros seis delanteros como Pablo Sarabia (París Saint-Germain), Nico Williams (Athletic Club), Marco Asensio (Real Madrid), Álvaro Morata (Atlético), Yeremy Pino (Villarreal) y Ferran Torres (Barcelona), de cara a los partidos que la selección jugará los días 24 y 27 de septiembre ante Suiza y Portugal, respectivamente, correspondientes a la Liga de Naciones y en lo que será el último ensayo antes del Mundial de Qatar.

"Que no venga un jugador no significa que no me guste. Me gusta mucho Iago Aspas, me gusta Marcos Alonso, me gusta Ansu Fati...", aseguró el pasado viernes Luis Enrique en rueda de prensa, minutos después de que se diera a conocer la lista de 25 convocados para Suiza y Portugal, aunque también dejó caer que quiere "un equipo" y que hay jugadores a los que en sus clubes juegan para ellos y que no defienden. Razonamientos que no han convencido demasiado en el Celta de Vigo, donde incluso ha sido cuestionado al respecto su entrenador, Eduardo Chacho Coudet. "Claro que defiende, si no lo mato", espetó entre bromas el argentino, sin querer entrar demasiado en polémicas.

Fuera de la prelista de 55

Lo cierto es que en Vigo ya empiezan a ver que el ostracismo de Aspas responde más a argumentos extradeportivos que a los meramente deportivos; es decir, cuestiones personales por las que Luis Enrique no llevaría al delantero de Moaña, que sigue siendo decisivo en el club celeste y uno de los mejores jugadores de LaLiga a sus 35 años.

Pero es que Aspas no sólo se ha quedado fuera de la convocatoria de 25 jugadores ofrecida por el asturiano, sino que ni siquiera figuró en la prelista de 55 futbolistas que elaboró el cuerpo técnico de la selección española días antes de dar a conocer la definitiva —como desveló recientemente la Cadena SER— y eso, lógicamente, extraña bastante más.

Motivos extradeportivos

Según apuntan varios medios gallegos, así como el tuitero @Igarro, el motivo oculto de la ausencia de Aspas está en un litigio que antiguos colaboradores de Juan Carlos Unzué y hombres cercanos a Luis Enrique (Aitor Unzué, Rafel Pol, Joaquín Valdés y Robert Moreno, este último enemistado desde hace algunos años con el gijonés cuando le sustituyó en el cargo de seleccionador) mantuvieron con el Celta de Vigo en 2018, tras el despido de Juan Carlos Unzué como técnico del club olívico. Este cuerpo técnico echó en falta que Aspas se pusiera de su lado: el delantero de Moaña defendió en todo momento a la entidad y aquí estaría el meollo de la cuestión.

Vamos a hablar claro: Unzué (y su equipo, el mismo de Luis Enrique incluido Robert Moreno) no demostró nada en Vigo y querían que Aspas ejerciese presión para continuar. Aspas no lo hizo porque defiende al Celta no a la patrulla de un entrenador.

Cabe destacar que Luis Enrique fue entrenador del Celta en la temporada 2013/14, cuando Aspas jugaba en el Liverpool después de una etapa de cinco años en el primer equipo celeste: el delantero hizo las maletas rumbo a Anfield y en Balaídos aterrizó Luis Enrique —liderando un equipo técnico en el que también estaban Juan Carlos Unzué como segundo entrenador, además de Rafel Pol y Aitor Unzué— después de haber dirigido al Barça B y a la Roma.

Luis Enrique no dirigió a Aspas en el Celta, pero el de Moaña sí tuvo a sus órdenes a Aitor Unzué, Rafel Pol y Joaquín Valdés, que actualmente forman parte del cuerpo técnico de Lucho en la selección española. Todos ellos integraron en su día el cuerpo técnico de Juan Carlos Unzué y protagonizaron distintos conflictos judiciales con el Celta cuando abandonaron el club al final de la temporada en mayo de 2018. Una salida aparentemente amistosa que finalmente no ha sido tal.

Así pues, Aspas parece ser uno de los jugadores que ha terminado pagando los platos rotos, por haberse puesto de parte del Celta y no del cuerpo técnico encabezado por Unzué. De esta forma, en Vigo apuntan que no sólo el delantero de Moaña tiene prácticamente imposible ir a la selección, sino cualquier otro futbolista del conjunto celeste.

"Ningún problema con Luis Enrique"

Ajeno a estos rumores, Aspas decía este lunes por la noche, en una entrevista a la Cadena SER, que le "duele" no ir convocado con la selección española, pero también apunta que es "cabezón" y que "no voy a bajar los brazos". "Si no hubiese posibilidades de ir a Qatar, no trataría de luchar con mi equipo todas las semanas, tengo ese premio a la vuelta de la esquina y voy a tratar de hacer todo lo posible", declara un Aspas que recuerda que "la esperanza es lo último que se pierde".

Además, el de Moaña está convencido de que el hecho de que Luis Enrique no le convoque responde sólo a razones futbolísticas. "Quiero creer que sí. Nunca he tenido ningún problema con el míster, me ha llevado a convocatorias y en la última, él no estaba y fui con Robert Moreno", explica un Iago Aspas que lleva más de tres años sin acudir con el equipo nacional (7 de junio de 2019, en un partido de clasificación para la Eurocopa contra Islas Feroe que acabó con victoria española por 1-4). "Si hubiese habido problema, me lo habría dicho", añadió Aspas.