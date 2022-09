Pedri: "¿El Mundial? Aún queda tiempo, vamos a por la Liga de Naciones"

Pedri González, centrocampista internacional del Barcelona, no desvía su mirada hacia el Mundial de Qatar 2022 que comienza en noviembre y marca el objetivo para la selección española de clasificarse para la Final Four de la Liga de Naciones, centrado en los dos próximos partidos ante Suiza en Zaragoza y Portugal en Braga.

"Para mí es un orgullo estar en la selección, no es la lista del Mundial pero estoy feliz por venir para estos dos partidos importantes. Queremos estar en la Final Four de la Nations League. Quiero disfrutar de estar aquí y aprender de los mejores", manifestó en un acto publicitario de la selección para el que aportó su imagen.

Quienes también han hablado ante los medios en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas son José Luis Gayá y Koke Resurrección. El lateral internacional del Valencia confiesa que mentalmente ha tenido que ser "muy duro" para afrontar la sanción de cuatro partidos que le ha impedido jugar el inicio de LaLiga Santander, y se muestra "súper agradecido" por la confianza del seleccionador Luis Enrique Martínez para jugar los dos encuentros de la Liga de Naciones.

"Estoy súper agradecido y con ganas de demostrar la confianza del míster. En estos últimos tres años he tenido esa confianza y eso me ha ayudado mucho a seguir trabajando y mejorar. Mentalmente he tenido que ser muy duro, no sabía lo que iba a pasar por la sanción y el hecho de no poder competir con mi equipo. Ya he pasado página y eso me va a servir para aprender", comentó.

A pesar de haber sido convocado para estos partidos de la Liga de Naciones, la última lista de Luis Enrique antes del Mundial, Gayá no da por segura su presencia en la cita de Qatar. "No se sabe si voy a ir al Mundial. En mi cabeza está hacerlo de la mejor forma posible en estos dos partidos. Con la renovación siempre lo he dicho, y no hace falta que lo repita cada vez", indicó acerca de su futuro en el conjunto ché.

Por su parte, Koke admite admitió que estar entre los elegidos para disputar el Mundial de Qatar es un "sueño" pero demuestra que solo piensa en el presente, aplicando la filosofía del "partido a partido" de su club y resaltando la importancia de la Liga de Naciones con el objetivo de acceder a la fase final. "Para nosotros es muy importante clasificarnos como la vez pasada para la Final Four. Son dos partidos que nos van a exigir mucho tanto Suiza, una gran selección que juega en equipo, como Portugal que tiene grandísimas individualidades. Clasificarnos sería un plus para el Mundial que parece que está cerquita pero aún queda bastante y lo primero es clasificarnos para un torneo que es bonito, que estuvimos a punto de ganarlo y que nos puede dar confianza para el Mundial que viene", afirmó en un acto publicitario de la selección.

Koke prefiere no pensar en lo que está por venir, ya que aún queda mes y medio de competición antes de que se conozcan los convocados por el seleccionador Luis Enrique Martínez para el Mundial. "Tengo algo muy claro, siempre he tenido esa filosofía desde que llegó el Cholo al Atlético de Madrid, que es ir día a día. No me importa lo que va a pasar en dos meses, hoy mi objetivo es clasificarnos para la Final Four. Luego pasará el tiempo y si tengo la suerte de estar en la lista de un Mundial es uno de mis grandes objetivos, todo jugador lo sueña, pero a día de hoy pensamos en ir a muerte en el partido contra Suiza y ganar", manifestó.