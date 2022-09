Kaká: "Mi mejor momento en el Real Madrid fue el día que me iba"

Kaká llegó al Real Madrid en 2009 como un Balón de Oro que iba a hacer historia en la casa blanca tras todo lo que hizo en el AC Milán, pero no fue así y su paso por el Santiago Bernabéu le decepcionó a él y a todos los madridistas. Ya retirado y dedicado a correr, por ejemplo, la Maratón de Berlín, Kaká atendió al diario Marca y dejó curiosos titulares, como por ejemplo, cuál fue el día más feliz en Madrid.

"Puede sonar raro pero me quedo con el día que se concretó que me iba, porque hablé con Florentino y me dijo que me veían como un grandísimo profesional que había hecho todo lo posible por lograr grandes resultados en el Madrid, pero las lesiones y los pocos minutos que me dio el entrenador no lo permitieron. Eso fue una gran satisfacción porque sentí que tenía abiertas las puertas del club. Por eso nunca me oirán hablar mal del Madrid o de José Mourinho. De hecho, cuando coincidí con Florentino en la final de la Champions en París este mismo año nos fundimos en un abrazo", comenta Kaká en la entrevista.

También le preguntaron a Kaká por la racha del Real Madrid en este inicio. Nueve de nueve: "Realmente fantástico. Pero no sólo me fijo en la evolución de los jugadores sino que me centro mucho en la figura de Carlo Ancelotti -su entrenador en el Milan-, que ha protagonizado una evolución admirable como técnico".

Y habló de los dos centrocampistas que más portadas han ocupado en el Real Madrid por su salida y entrada: "Me encanta este jugador porque es muy joven pero tiene una enorme personalidad y está jugando muy bien. He de admitir que tenía dudas porque Casemiro era un jugador muy experimentado y tanto Tchouaméni como Camavinga tienen poco experiencia pero están manejando de forma admirable la presión de jugar en el Real Madrid".