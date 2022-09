Benzema está de vuelta: "Tengo ganas de jugar el domingo"

"Estoy feliz de regresar con el equipo. Ha pasado tiempo y he tenido tiempo para hacer una pretemporada. Me siento muy bien, cómodo. Tengo ganas de jugar el domingo". Estas son las palabras de Karim Benzema en declaraciones para Real Madrid TV tras su lesión producida ante el Celtic en la Champions y que le he hecho perderse, entre otros, el derbi ante el Atlético.

Este es el vídeo de Real Madrid TV con Benzema:

Karim Benzema ha destacado que ha hecho mucho trabajo físico para estar al 100%: "He hecho mucho trabajo físico. No he tocado el balón. Hoy fue mi primer entrenamiento. Estos días hice mucha carrera y fuerza dentro de las instalaciones. En casa también entrené. Llegué un poquito tarde de las vacaciones y no tuve mucho tiempo para hacer una buena pretemporada. Por eso la he hecho ahora y me siento muy bien".

Por otro lado, Karim ha querido destacar que en su ausencia el equipo ha funcionado perfectamente: "He visto al equipo muy bien, perfecto. Los he visto llenos de victorias, de goles y de carácter. Tenemos un gran equipo aunque se puede decir que tenemos dos equipos. No hay diferencia entre la gente que empieza el partido y los que entran con el partido ya empezado. Veo al equipo muy bien".