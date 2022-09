La lección de profesionalidad de Dani García en el Athletic

Acostumbrados a ser titulares en todos los equipos, cuando llegan los malos momentos y las suplencias, muchos futbolistas no saben encajar en ese nuevo rol y generan más problemas de los que resuelven. Eso sí, no siempre pasa eso ya que hay futbolistas que ponen por delante el bien del equipo al bien individual. Es el caso de Dani García en el Athletic Club.

Así mostró Dani su parecer en sala de prensa:

Dani García …entrenadores, me permitís un consejo, poned este vídeo en todos vuestros vestuarios… Dani "explica" en 50 segundos, CÓMO tiene que COMPORTARSE en un vestuario un futbolista que NO JUEGA… Las opciones que existen..y CUÁL es la CORRECTA pic.twitter.com/EbQLoQ6IB9 — Pablo López (@pablolopez111) September 27, 2022

"No me perdonaría que cuando dejase el fútbol la gente que ha estado conmigo en el vestuario dijese que he sido un mal suplente. Lo importante es que los que jueguen den el nivel máximo y los que no, apretar para que los jueguen estén alerta. La competitividad es buena, siempre la ha habido en el Athletic", comentó Dani.

El ex del Eibar no está siendo titular con Ernesto Valverde, pero eso no evita que entrene como siempre para jugar como lo hacía antes. Su discurso está dando la vuelta al mundo como ejemplo de ser un gran profesional.