Neymar ningunea a Raíllo y en París le tiran un plátano a Richarlison

Este martes se conocía que Antonio Raíllo, capitán del Mallorca que estuvo presente además en el partido que enfrentó en el Santiago Bernabéu al Real Madrid y al Mallorca en el que fue protagonista Vinícius, concedía una entrevista al ‘Diario de Mallorca’ y daba su opinión sobre las actitudes del jugador blanco.

"Vinicius que baile pero que no falte, que no insulte y no menosprecie a los compañeros de profesión; luego cuando se le tilda de provocador usa el comodín del racismo", comentó Raillo en la entrevista.

Esas fueron las palabras de Raíllo y esta ha sido la respuesta de Neymar, que lleva varias semanas defendiendo a capa y espada a su compatriota y amigo Vinícius:

¿Quién es Raíllo?", dice Neymar ninguneando al capitán del Mallorca. Un Neymar que ayer estuvo presente en el 5-1 de Brasil a Perú en la Liga de las Naciones y que tuvo lamentablemente otro acto racista cuando Richarlison marcó un gol y vio cómo le lanzaban un plátano desde la grada del Parque de los Príncipes.

Na comemoração de Richarlison, foi arremessada uma banana em direção ao jogador da seleção brasileira. @s1_live pic.twitter.com/6zjC4OVZto — Isabelle Costa (@bellexcosta) September 27, 2022

La federación brasileña reaccionó con rechazo en las redes sociales.

Após o segundo gol do Brasil, uma banana foi arremessada em direção a Richarlison. A CBF reforça seu posicionamento contra a discriminação e repudia veementemente mais um episódio de racismo no futebol. 📷: Lucas Figueiredo / CBF pic.twitter.com/hcUqBjFxrz — CBF Futebol (@CBF_Futebol) September 27, 2022

"Tras el segundo gol de Brasil, se lanzó una banana hacia Richarlison. La CBF refuerza su postura contra la discriminación y repudia con vehemencia un nuevo episodio de racismo en el fútbol", sentenció la federación carioca.