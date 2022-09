Kátia Aveiro, hermana de Cristiano Ronaldo: "Portugueses desalmados, estúpidos y desagradecidos"

Cristiano Ronaldo no es el que era y en Portugal lo saben bien. Los aficionados lusos no aguantan que el jugador del Manchester United sea un intocable en la selección. Su combinado paga el peaje de jugar casi con uno menos como pasó ante España donde Ronaldo falló más que una escopeta de feria y no ayudó nada en tareas de intendencia. En la segunda parte, muerto físicamente, privó a su país de cerrar el pase a la final four aprovechando los espacios que dejaba España.

Las críticas contra el seleccionador, Fernando Santos, han sido feroces y la hermana de Cristiano, Kátia Aveiro, ha reaccionado con rabia en las redes sociales.

Aveiro reconoció que el delantero del Manchester United no está pasando su mejor momento -lleva apenas un gol en la temporada con su club- pero sostuvo que son estos momentos en donde los aficionados deben apoyar al que ha sido una leyenda para el fútbol luso: "Hay que dar una mano a los que siempre han dado la suya a Portugal. Pero los portugueses son enfermos, mezquinos, desalmados, estúpidos y siempre desagradecidos. Este tipo que está sentado, está de rodillas... No hay nadie que le eche una mano’", escribió en un posteo en Instagram.

"Pero los tiempos actuales no me sorprenden en absoluto. Los portugueses escupen en el plato que comen, siempre ha sido así", disparo Kátia, quien aseguró que solo los seres queridos de Cristiano están siempre y pase lo que pase junto a él: "Tiene a su lado a su familia y a quienes lo aman. Siempre estarán a su lado, pase lo que pase. Por eso cuando alguien surge de las cenizas y cambia de mentalidad, molesta... Contigo siempre, mi rey. Cálmate".

Katia insiste con su opinión de que su hermano es el mejor jugador del planeta: "Es cruel. Y ya era tanto, pero tanto que dio y da. El que está sentado se llama Cristiano Ronaldo y es simplemente el mejor jugador del mundo".

Cabe recordar que Ronaldo, de 37 años, es el máximo goleador de la historia de la selección de Portugal con 117 goles, y además tiene dos títulos: la Eurocopa 2016 y la UEFA Nations League 2019. Eso no quita para que su estado físico actual sea muy flojo y sus reiteradas titularidades con la selección supongan un problema para el equipo.