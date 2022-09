Jorge Vilda deja fuera a las 15: "Se lanza la piedra y se esconde la mano"

Jorge Vilda, apoyado por la Real Federación Española de Fútbol y por compañeros de otras selecciones, masculinas y femeninas de diferentes categorías, ha atendido a los medios de comunicación en mitad del carrusel de acusaciones de 15 jugadoras sobre sus métodos de trabajo. De hecho, esas 15 jugadoras más Paredes y Hermoso están fuera de la lista que ha dado el seleccionador.

Vilda ha tratado todos los temas que había sobre la mesa y ha dado su versión de lo sucedido:

Apoyo de la gente

"Quiero agradecer el apoyo de todos los seleccionadores de todas las categorías masculinas y a todos los mensajes que he recibido durante estos días. No le deseo a nadie por lo que yo tengo que estar pasando estos días. Lo primero que os quiero comentar es que por la falta de claridad en el mensaje de las jugadoras... se ha podido deslizar ciertas dudas a que haya algo extradeportivo en todo esto que está sucediendo"

Vilda se defiende

"Se ha lanzado la piedra y se ha escondido la mano. Hay que ser valientes y por eso estoy yo aquí. Estoy dispuesto a contestar cualquier pregunta que me hagáis. Con la verdad se llega lejos. Nos hemos dejado la piel por y para el fútbol femenino"

💬 "Mi solución ante lo acontecido es esta lista y mirar hacia delante". - 𝗝𝗼𝗿𝗴𝗲 𝗩𝗶𝗹𝗱𝗮#JugarLucharYGanar pic.twitter.com/FlPEqvEyk8 — Selección Española Femenina de Fútbol (@SEFutbolFem) September 30, 2022

Respeto para las nuevas seleccionadas

"Máximo respeto por las jugadoras que no están entre las 15 que han enviado las jugadoras. Que no haya presiones para que no vengan o que parezca que no están haciendo lo correcto. Defender la camiseta de la Selección es un privilegio. Es a lo máximo que se puede aspirar y siempre lo será"

No ha pensado en dimitir

"En ningún momento. Por lo injusto y por todo lo que hemos creado en el pasado. Por la energía y la fuerza que tengo para seguir... y por lo que sé que viene de abajo. Lo que teníamos pues tenía muy buena pinta y nos habíamos dejado la piel y sé que lo podemos volver a conseguir"

Posible solución a este problema

"No me planteo hipótesis de este tema. La solución son las 23 futbolistas de la lista y afrontar los partidos. Preparar los partidos y mirar hacia delante. Aspirar a lo máximo que puede jugar una futbolista"

💬 "Vestir la camiseta de España es el mayor orgullo que puede haber. Es un privilegio y siempre lo será". - 𝗝𝗼𝗿𝗴𝗲 𝗩𝗶𝗹𝗱𝗮#JugarLucharYGanar pic.twitter.com/L6ARwVN2Kq — Selección Española Femenina de Fútbol (@SEFutbolFem) September 30, 2022

Las 17 jugadores que no van

"Voy hablar de las jugadoras que están convocadas. Creemos que las 23 que han venido son las que se merecen. Sí, he recibido llamadas de futbolistas que están encantadas de venir a la Selección"

Metodología criticada

"Se han deslizado muchas noticias y yo soy el primero que se me ha tachado de falta de autocritica. Siempre nos estamos reciclando y estamos a la última. En la anterior concentración vinieron muchas jugadoras y tuvimos un diálogo. Se habla de una metodología de la que todos los años recibimos visitas de otras selecciones para saber que está pasando aquí. Cuando se habla de resultados hay que repasar todo lo que ha sucedido en todas las categorías"

¿Alguna de las partes cederá?

"Profundamente dolido porque creo que es un situación injusta. No nos la merecemos nadie: ni el fútbol español, por todo lo que nos ha costado, y que por algunos intereses se ha montado todo este jaleo. No es bueno para nadie y creo que es un ridículo a nivel mundial. La campaña de desprestigio viene después. Lo que más me duele es lo que teníamos y lo que se le está haciendo de daño al futbol femenino. ¿Solución? Es esta lista y mirar hacia delante. Tengo que convocar a jugadoras que están al 100% con esta Selección y que sientan el privilegio de venir aquí. Que estén convencidas del trabajo que hacemos aquí"