Acusan a Casemiro de falta de calidad y Rio Ferdinand estalla: "Cállate"

Sorprendentemente Casemiro, fichaje estrella del Manchester United el pasado verano procedente del Real Madrid, no fue titular frente al City en el derbi del pasado fin de semana. Las críticas son feroces en contra del equipo de Old Trafford y los hay que incluso están yendo directamente a por Casemiro pese a que no estuvo presente desde el inicio.

Se critica incluso la posible falta de calidad del ex del Real Madrid y por esa razón algunos exjugadores del propio Manchester United han salido en su defensa. Uno de los que más contundentes se ha mostrado ha sido Rio Ferdinand.

"¿Que Casemiro no ha demostrado su calidad? Cállate, estás diciendo tonterías. Casemiro está recibiendo las sobras. Fue el MVP en la final de la Champions hace unos meses y esa fue la quinta Liga de Campeones que ganó. En el Real Madrid, fue el ancla. Aquí le han dado las sobras. No se le puede juzgar. Está acostumbrado a recibir el balón y a tener cinco opciones. Una de ellas es Modric, otra es Benzema, otra es Toni Kroos. Ahora, mira hacia arriba y no tiene las mismas opciones, así que necesita tiempo", comentó Ferdinand en YouTube Vibe with FIVE.

Ferdinand fue todavía más contundente con su defensa del medio brasileño y explicó que su falta de entrenamientos, por llegar empezada la temporada o estar con Brasil, no es motivo para no usar al ex del Real Madrid.

"Quieres decirme que vas a comprar a alguien que es considerado como uno de los mejores, si no el mejor, centrocampistas de contención y vas a decir que vas a comprarlo, pero como no ha entrenado bien, no lo voy a poner a jugar. Es una blasfemia lo que estoy escuchando aquí, es una estupidez", sentenció el excentral inglés.